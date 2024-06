Clínica onde empresário morreu ao realizar peeling de fenol é fechada em SP

Após a morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos, ser registrada, a clínica estética da influenciadora digital Natalia Becker foi fechada em São Paulo, nesta terça-feira (4). No estabelecimento comercial, um empresário teve uma parada cardiorrespiratória após realizar o procedimento do peeling de fenol.

Conforme o Uol, o local também foi autuado pela Vigilância Sanitária. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a clínica "exercia procedimentos em desacordo com a legislação vigente". Contudo, o estabelecimento possuía licença para atuar realizando "atividades de estéticas e outros serviços de cuidados com a beleza".

Veja também País Carro de Djidja Cardoso é encontrado abandonado em Manaus País Ciclista é atropelada ao tentar tirar selfie com trem em MG; vídeo registrou momento

A esteticista, dona do local, está foragida. A Band, o delegado Eduardo Luis Ferreira, responsável pelo caso, diz que o caso se trata de um homicídio.

"Esse procedimento de peeling com fenol é um procedimento que é tido como ato médico, que só pode ser realizado em um centro cirúrgico por médico dermatologista. O dermatologista até pode fazer na clínica dele desde que ele tenha todo o aparato para eventual emergência porque esse fenol é altamente tóxico. Ele atinge a vítima em várias partes do corpo, no coração, pulmão, glote, rins. No entanto, ela [Natalia Becker] estaria fazendo esse tratamento com ele, sem ser médica e fora do centro cirúrgico, por isso que a gente está tratando esse caso como homicídio", disse.

Ainda não há informações se o caso será investigado como homicídio doloso ou culposo.

Morte em clínica

O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, que morreu na tarde dessa segunda-feira (3) após realizar o procedimento conhecido como "peeling de fenol" em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo, pagou R$ 4.500 pelo protocolo estético.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma ocorrência no Studio Natalia Becker. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe médica prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

De acordo com informações da CNN, a vítima investiu no procedimento porque desejava há anos amenizar as marcas de acne no rosto. Para isso, ele procurou o estabelecimento da influenciadora Natalia Becker, de 29 anos, há cerca de um mês.

PEELING DE FENOL

Natalia Becker divulga constantemente o procedimento do peeling de fenol. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz "criadora" de um protocolo estético premiado, e ainda se apresenta como especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela possui duas unidades da clínica, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

O ácido de fenol tem a função de fazer a renovação na pele, trazendo um aspecto mais jovem. Por conta do efeito agressivo do produto, a pele passa pelo processo de descamação.