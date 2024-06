Homem que morreu após fazer peeling de fenol pagou R$ 4.500 por procedimento

O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, que morreu na tarde dessa segunda-feira (3) após realizar o procedimento conhecido como "peeling de fenol" em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo, pagou R$ 4.500 pelo protocolo estético.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma ocorrência no Studio Natalia Becker. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe médica prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

Entenda o caso

De acordo com informações da CNN, a vítima investiu no procedimento porque desejava há anos amenizar as marcas de acne no rosto. Para isso, ele procurou o estabelecimento da influenciadora Natalia Becker, de 29 anos, há cerca de um mês.

Amigos da vítima afirmam que Henrique havia feito contato com a clínica pelas redes sociais e aderiu ao "peeling de fenol", pagando à vista R$ 4.300 pelo procedimento. Desde a primeira vez no estúdio, ele não passou por testes de alergia aos produtos e foi orientado a usar espuma de limpeza, hidratante, protetor solar e um ácido manipulado até a aplicação do fenol, marcada para segunda-feira (3). Na data, Henrique chegou a pagar mais R$ 200 pelo procedimento.

Segundo uma testemunha, Natália iniciou o protocolo estético na vítima por volta das 10h30. Logo em seguida, ele começou a passar mal.

A médica que prestou socorro informou que, apesar de clínicas de estética terem autorização para realizar o procedimento, há riscos que precisam de suporte de saúde. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está apurando a ocorrência junto à Vigilância Sanitária. A Subprefeitura Santo Amaro informou que o local possui licença de funcionamento.

PEELING DE FENOL

Natalia Becker divulga constantemente o procedimento do peeling de fenol. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz "criadora" de um protocolo estético premiado, e ainda se apresenta como especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela possui duas unidades da clínica, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

O ácido de fenol tem a função de fazer a renovação na pele, trazendo um aspecto mais jovem. Por conta do efeito agressivo do produto, a pele passa pelo processo de descamação.