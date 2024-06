Sociedade Brasileira de Dermatologia emite nota sobre peeling de fenol: 'Precauções rigorosas'

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu uma nota, nesta quarta-feira (5), alertando sobre os riscos do peeling de fenol em toda a face. Segundo o órgão, o procedimento estético exige "extrema cautela" por conta de sua natureza "invasiva e agressiva". Ele é indicado no tratamento de casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas.

O uso do peeling de fenol está sendo amplamente discutido nesta semana devido à morte do jovem Henrique Chagas, que sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o protocolo estético realizado por Natalia Becker em uma clínica na zona sul de São Paulo.

No comunicado, a Sociedade destacou que o processo deve ser sempre realizado por médicos habilitados, de preferência em ambiente hospitalar, com o paciente sob efeito de anestesia e com monitoramento cardíaco.

Segundo a SBD, uso do fenol exige "precauções rigorosas" por ser um composto tóxico absorvido pela pele e, consequentemente, pela corrente sanguínea.

"Este tipo de peeling é especialmente indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas e textura da pele consideravelmente comprometida. No entanto, é importante ressaltar que o procedimento apresenta riscos e tempo de recuperação prolongado, exigindo afastamento das atividades habituais por um período estendido", diz o órgão.

Complicações após o peeling

A Sociedade alertou que, dentre as complicações que o procedimento pode acarretar, estão: dor intensa, cicatrizes, alterações na coloração da pele, infecções e até mesmo problemas cardíacos imprevisíveis, "independentemente da concentração, do método de aplicação e da profundidade atingida na pele".

A entidade comentou ainda sobre os resultados do protocolo estético, quando criteriosamente indicado e executado. "Os resultados obtidos são incomparáveis a outros métodos esfoliativos, proporcionando uma renovação intensa da pele, estimulando a produção de colágeno e reduzindo significativamente rugas e manchas", informa a nota.

Recomendações

Ainda no comunicado, a Sociedade traz recomendações sobre a realização de procedimentos clínicos dermatológicos. "A SBD recomenda o paciente busque a orientação de um dermatologista. Este profissional está capacitado para preparar a pele, avaliar adequadamente suas condições e indicar a melhor abordagem individualizada para cada caso, além de orientar sobre os cuidados necessários para evitar as possíveis complicações", alerta.

O órgão diz que, por segurança, os protocolos estéticos invasivos devem ser realizados exclusivamente por médicos habilitados, uma vez que profissionais não qualificados podem desconhecer princípios básicos dos tratamentos.