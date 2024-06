Natalia Becker, indiciada por homicídio, aprendeu a fazer peeling de fenol por curso online

A influenciadora e esteticista Natalia Fabiana de Freitas, mais conhecida como Natalia Becker, foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual pelo uso do peeling de fenol que causou a morte do empresário Henrique Chagas. Segundo a defesa de Natalia, ela fez um curso online para poder realizar o procedimento estético. No entanto, o delegado Eduardo Luis Ferreira, do 27º DP, afirmou que o peeling de fenol só pode ser executado por médicos. As informações são do g1.

De acordo com a advogada, Natalia realiza o protocolo estético desde o final de 2023, após se formar por meio de aulas online. "É um curso livre, inclusive, é uma farmacêutica que deu o curso, e traz na apostila as quantidades [do produto], como que pode ser usado, como tem que ser usado. Então, é um procedimento simples", disse a defesa.

A esteticista prestou depoimento no 27° Distrito Policial (DP) nessa quarta-feira (5). Durante a oitiva, ela declarou que usou o produto com concentração de 30%, conhecido como fenol atenuado, no rosto da vítima.

"A polícia se manifesta no sentido de que existe um regramento que estabelece o que é ato médico. Ela descreve que, nesse caso, ato médico seria, dentre outros, procedimentos invasivos, seja de estética ou medicina, ou seja, todo aquele em que ocorre algum tipo de invasão, seja de instrumento, líquido ou objeto na pessoa. Acredita-se que tenha ocorrido a penetração do fenol na região cutânea da vítima", afirmou o delegado Eduardo Luis Ferreira.

Na quarta (5), a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu um comunicado destacando que o processo deve ser sempre realizado por médicos habilitados, de preferência em ambiente hospitalar, com o paciente sob efeito de anestesia e com monitoramento cardíaco. Segundo a SBD, uso do fenol exige "precauções rigorosas" por ser um composto tóxico absorvido pela pele e, consequentemente, pela corrente sanguínea.

Homicídio com dolo eventual

O delegado indiciou a influencer por homicídio com dolo eventual por entender que "o crime infringido é homicídio na modalidade dolosa [dolo eventual], não pelo fato de a autora ter tido vontade no resultado morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte", detalhou.

Segundo a publicação, a Polícia Técnico-Científica aguarda o resultado dos exames necroscópico e toxicológico realizados no corpo do empresário para saber qual foi a causa da morte e quais substâncias ele ingeriu. A polícia apreendeu equipamentos e medicamentos na clínica de Natalia Becker para passarem por perícia.

MORTE EM CLÍNICA

O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu na tarde de segunda-feira (3) após realizar o procedimento em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo. Ele pagou R$ 4.500 pelo protocolo estético.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma ocorrência no Studio Natalia Becker. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe médica prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

De acordo com informações da CNN, a vítima investiu no procedimento porque desejava há anos amenizar as marcas de acne no rosto. Para isso, ele procurou o estabelecimento da influenciadora Natalia Becker, de 29 anos, há cerca de um mês.

PEELING DE FENOL

Natalia Becker divulga constantemente o procedimento do peeling de fenol. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz "criadora" de um protocolo estético premiado, e ainda se apresenta como especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela possui duas unidades da clínica, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

O ácido de fenol tem a função de fazer a renovação na pele, trazendo um aspecto mais jovem. Por conta do efeito agressivo do produto, a pele passa pelo processo de descamação.