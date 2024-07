Brasileira fica em 2º lugar no Miss Canadá e é eleita 'Miss Simpatia'

A modelo brasileira Raika Coutinho, 36, se consagrou vice-campeã no concurso Miss Canadá e ainda recebeu a coroa de 'Miss Simpatia'. A premiação aconteceu nesse sábado (26), em Ontário, Canadá.

Raika é natural de Cuiabá. Se ganhasse, ela seria a segunda brasileira a representar o Brasil no Miss Universo. A campeã eleita foi a modelo Ashley Callingbull, de 34 anos.

As participações das duas só foram possíveis porque as regras do concurso mudaram neste ano. Agora, é permitido que mulheres de mais de 28 anos, casadas e com filhos participem.

Ashley representará o Canadá no Miss Universe, que acontecerá em setembro no México.

Brasileira no Canadá

Raika disse à CNN que escolheu o Canadá como 'nova casa' e que o país a recebeu de "braços abertos".

“As categorias no país da América do Norte são similares ao Brasil, mas o que diferencia o concurso no Canadá é que, aqui, eles se importam bastante com o apoio cultural e social que as candidatas fazem, e eu acho isso lindo”.

Em 2009, a brasileira Mariana Valente representou o Canadá no Miss Universo.