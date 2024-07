Web resgata vídeo de Ivete Sangalo e Eliana falando de Luciano Huck: 'cutucamos'

Após a participação de Eliana no "Caldeirão com Huck", da Globo, no domingo (7), a web resgatou um vídeo antigo de Ivete Sangalo deixando Eliana sem graça ao brincar que as duas já “cutucaram” Luciano Huck.

“Nós já cutucamos! Estou brincando, Lu! Cutuco”, diz Ivete em tom de brincadeira nas imagens publicadas nas redes sociais. O momento aconteceu quando a cantora baiana participou do quadro “Rede da Fama” no programa de Eliana no SBT. Tanto a apresentadora quanto a cantora já tiveram relacionamentos com o atual marido de Angélica. Primeiro ele namorou Eliana, entre 1997 e 1999. Com Ivete, Luciano teve seis meses de relacionamento em 1999.

Nos comentários do vídeo antigo, os internautas se divertiram com a brincadeira de Ivete. “Qual o charme do Luciano? O nariz?”, escreveu uma pessoa. “Nível de maturidade de Eliana, Ivete e Angélica é de dar inveja”, disse outra. “Namorou a Ivete e Eliana e casou com a Angélica”, publicou mais um.

Veja também Zoeira Paola Oliveira mostra rotina de exercícios e divide opinião de internautas Zoeira Aegon Targaryen morre em 'A Casa do Dragão'? Veja destino do personagem nos livros da série

Eliana foi anunciada como nova contratada da Gobo na última semana, após deixar o SBT.