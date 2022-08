Ator mirim atropelado, Gustavo Corasini tem alta de hospital adiada para segunda-feira (29)

O ator mirim de 12 anos, Gustavo Corasini, que participou da novela "Pantanal", teve alta hospitalar adiada para a próxima segunda-feira (29). Os médicos apontaram a necessidade de mais tempo sob observação no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Conforme a família, ele deveria receber alta nesta sexta-feira (25). O ator foi vítima de um atropelamento pela vizinha, na rua da casa dele, enquanto colocava fitas decorativas verdes e amarelas para a Copa do Mundo. Gustavo quebrou o braço, a perna e a fraturou a bacia.

Além dele, um amigo também foi atingido. Eduardo Souza Delfino, de 11 anos, porém, não resistiu ao impacto e faleceu.

Homicídio culposo

Gustavo e Eduardo estavam brincando momentos antes do acidente. Uma vizinha, de 53 anos, foi responsável pelo atropelamento e indiciada pelo acidente.

A Polícia de São Paulo registrou a ocorrência como “homicídio culposo na direção do veículo e lesão corporal culposa na direção do veículo”.

Policiais militares verificaram que a mulher se confundiu com os pedais e, ao invés de frear, avançou contra Eduardo e Gustavo. Ambos ficaram prensados contra um muro.

Nas redes sociais, a mãe de Gustavo abriu vaquinha para pedir ajuda nos custos da organização do enterro de Eduardo. "Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista, e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele", disse ela.

Marcos Palmeira manda apoio

O ator Marcos Palmeira, que faz o papel de José Leôncio em Pantanal, mandou apoio para o Gustavo e familiares. "Está todo mundo arrasado aqui na novela", relatou.

Marcos Palmeira Ator “Além do acidente, teve a morte do amigo, o que também gera um trauma enorme. O que a família precisar, estamos aqui. Aquele menino é um querido. Está todo mundo arrasado aqui na novela”.

Ainda conforme o Metrópoles, Gustavo acordou durante a madrugada e soube da morte de Eduardo Souza.

A empresária do jovem, Aline Cintra, revelou que ele ficou muito abalado com a notícia. "Era o melhor amigo dele. Ele chorou muito. E agora vamos atrás de um acompanhamento psicológico para ajudar na parte emocional”.