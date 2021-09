Ator Luis Gustavo, o Tatá, morre aos 87 anos de câncer

O ator Luis Gustavo Blanco faleceu neste domingo (19) aos 87 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Segunda a família do ator, ouvida pelo G1, ele estava em tratamento contra a doença desde 2018.

Pelo Instagram, o sobrinho e também ator Cassio Gabus Mendes informou sobre a morte: "Informo que meu querido Tatá faleceu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio".

Carreira de Luís Gustavo

Natural da Suécia, o ator ficou reconhecido pelos papéis como o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em "Ti Ti Ti" e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa "Sai de Baixo", da TV Globo.

Luis Gustavo deixa a esposa Cris Botelho e dois filhos, Luis Gustavo Vidal Blanco e Jéssica Vignolli Blanco.

“Eu sempre me dediquei à comédia. Na comédia, as crianças são meus grandes professores: testei meus personagens com elas, se não riam, o personagem não estava pronto. Não há mestre no mundo que se compare a uma aula dessas", afirmou o ator, que ficou reconhecido por papéis cômicos, em depoimento ao Memória Globo.