Ator Léo Rosa morre aos 37 anos após luta contra o câncer

O ator Léo Rosa, de 37 anos, morreu nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro. Desde 2018 em luta contra o câncer, artista havia afirmado recentemente que estava em processo de cura após tratamentos com quimioterapia e alternativos.

Último trabalho de Léo na televisão havia sido na novela 'Amor de Mãe', da Rede Globo, na qual interpretava um repórter. Além disso, também ficou conhecido por produções como 'Vidas Opostas', da Rede Record, lançada em 2006, e outras na mesma emissora como 'Amor e Intrigas', 'Promessas de Amor', 'Rei Davi', 'Balacobaco', 'Milagres de Jesus' e 'Escrava Mãe'.

Segundo a equipe do ator, o câncer surgiu nos testículos, mas acabou se espalhando para outras áreas do corpo, configurando metástase. Após quimioterapia e tratamentos alternativos, ele também resolveu apostar em um estilo de vida saudável.

Homenagem de amigos

Com a notícia da morte de Léo Rosa, artistas e amigos se pronunciaram para prestar homenagem ao ator. Renato Góes, amigo de longa data do gaúcho, usou um vídeo para demonstrar a tristeza do momento.

"Te amo. Só queria ter dado um abraço. Descansa guerreiro. Corre feito água", escreveu em publicação no Instagram.

Na mesma rede social, Léo havia compartilhado o fim das gravações da novela 'Amor de Mãe' na semana passada e recebeu o carinho de fãs e espectadores do folhetim das 21h.