Alec Baldwin é indiciado por homicídio culposo por morte de diretora de Rust; relembre caso

O ator americano Alec Baldwin voltou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo que matou Halyna Hutchins, diretora de fotografia, ocorrido em um set de filmagens em 2021, informou a promotoria nesta sexta-feira (19). Em abril de 2023, as primeiras acusações contra o astro havia sido retiradas.

Baldwin, de 65 anos, já havia enfrentado uma batalha legal pela morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, que faleceu enquanto gravava cenas do filme "Rust" no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Mas a promotoria retirou as acusações em abril, argumentando haverem surgido "novos fatos que exigem mais investigação e análise forense".

Baldwin se declarou inocente das acusações em 2023 e afirmou em entrevistas que não chegou a apertar o gatilho.

Relembre o caso

Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, morreu em 21 de outubro de 2021 após ser baleada durante o ensaio de uma cena. No dia, o assistente de produção entregou uma arma a Baldwin dizendo que estava "fria", uma gíria do cinema para avisar que uma arma está descarregada. No momento o disparo, o ator estava manuseando uma Colt .45

Baldwin insistiu que, quando recebeu a arma, foi informado que ela estava descarregada e era segura para manusear. Também disse que não puxou o gatilho e se declarou inocente das acusações contra ele.

Em entrevista à ABC, o artista disse não ter ideia do que aconteceu: "alguém colocou uma bala de verdade em um revólver, uma bala que nem deveria estar no local", acrescentou.

Vencedor de três prêmios Emmy, o ator comentou que a tragédia foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. "Penso no que eu poderia ter feito", disse.

"[Hutchins] era amada por todos", afirmou Baldwin durante a entrevista. "Ainda acho difícil acreditar [que ela morreu]. Não me parece real."

As filmagens de "Rust" foram retomadas esta semana em outra locação, na região de Montana, com a participação do diretor Souza e Baldwin, protagonista e co-produtor do filme.