Conheça a história real de 'Um Pesadelo Americano', série que viralizou na Netflix

"Um Pesadelo Americano" é a nova série documental da Netflix que está viralizando em todo o Brasil. O enredo do show, lançado na quarta-feira (17), conta a história de um casal que namorava e vivia na Califórnia.

Denise Huskins foi sequestrada em 25 março de 2015 e seu namorado, Aaron Quinn, virou o principal suspeito. Ela havia descoberto mensagens do Aaron com Andrea, ex-noiva do homem, que resultaram em uma briga. Em seguida, a casa dos dois foi invadida por suspeitos que roubaram a casa e raptaram Denise.

Na plataforma, a série ocupa o terceiro lugar entre as mais assistidas do streaming. O verdadeiro culpado do crime foi identificado como Matthew Muller, tendo sido preso em julho.

Semelhanças com 'Garota Exemplar'

Na realidade, o caso teve bastante repercussão. Em 2015, a mídia e fãs do filme Garota Exemplar, de 2014, baseado no livro de mesmo nome de Gillian Flynn, especulavam a similaridade com a obra.

Legenda: Após o lançamento do filme, Rosamund Pike, no papel de Amy, foi a atriz com maior quantidade de indicações a premiações especializadas Foto: reprodução/Instagram

A semelhança entre a história fictícia e a real se davam porque a polícia acusava que Aaron seria o principal suspeito e Denise reaparece 48 horas após o rapto, sem ferimentos.

Após o culpado ter sido preso, o casal processou as autoridades e receberam US$ 2,5 milhões em indenizações. Denise também publicou um livro chamado de Victim F: From Crime Victims to Suspects to Survivors, que não está disponível no Brasil.