Quem está no Monstro do BBB 24? Veja castigo escolhido nesta sexta (19)

Luigi e Lucas Henrique venceram a Prova do Anjo desta sexta-feira (19), no BBB 24. Os dois estão imunizados até domingo (21), quando ocorrerá mais uma eliminação, e poderão escolher outra pessoa para passar ilesa do Paredão nesta semana. Para o segundo Castigo do Monstro da temporada, a dupla escolheu Marcus Vinicius e Michel.

Os "monstros" da semana terão de se vestir de fada e de duende. "Ao ouvir a música do 'monstro', os dois deverão ir para a floresta encantada, localizada no gramado. Assim que a música parar, apenas um dos dois poderá sair da floresta. O outro deverá permanecer lá. A floresta jamais poderá ficar vazia e, sempre que a música tocar novamente, os dois castigados deverão ficar juntos na floresta até que a música pare. Cada castigado perde 300 estalecas e, quem estiver no Vip, vai direto para a Xepa", leu o anjo Lucas Henrique.

Os dois também escolheram MC Bin Laden e Leidy Elin para participarem do Almoço do Anjo, domingo.

Veja também

Como foi a Prova do Anjo?

Na Prova do Anjo desta sexta-feira, brothers e sisters participaram de uma dinâmica em duplas, e precisaram montar um quebra-cabeça de um sanduíche do McDonalds, patrocinador do programa. Segundo as regras, a dupla com o menor tempo seria declarada como a vencedora. Veja o tempo de cada uma: