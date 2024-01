Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24? Veja como foi a dinâmica desta sexta (19)

Lucas Luigi e Lucas Henrique venceram a Prova do Anjo desta sexta-feira (19) do BBB 24 , que reuniu brothers e sisters em busca da imunidade em mais uma formação de paredão. Os dois venceram a disputa em dupla e, consequentemente, poderão salvar mais um aliado da berlinda, conforme a divisão da semana.

Antes de começar a disputa, os confinados passaram por um sorteio para definir quem poderia participar da prova da vez. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, explicou parte da dinâmica, mas não citou os detalhes de início.

Os retirados da disputa não puderam assisti-la e foram encaminhados ao quarto 'Fadas'.

Participam da prova:

Yasmin Brunet

Beatriz

Isabelle

Michel

Giovanna

Rodriguinho

Alane

Bin Laden

Nizam

Giovanna Pitel

Lucas Luigi

Lucas Henrique

Logo em seguida, todos tiveram que formar duplas para um segundo sorteio responsável por definir a ordem de participação.

Lucas e Luigi foram os primeiros, Bia e Alane a dupla número 2, seguidos de Yasmin e Giovanna como a terceira dupla, Nizam e Rodriguinho como a 4ª dupla, Giovanna Pitel e Bin como quinta, e, por fim, Michel e Isabelle como a 6ª dupla.

Segundo a proposta da prova, as duplas precisavam participar de uma dinâmica em que o objetivo era montar um quebra-cabeça de um sanduíche do McDonalds, patrocinador do programa. Segundo as regras, a dupla com o menor tempo seria declarada como a vencedora.

Confira os tempos de cada dupla:

Lucas Luigi e Lucas Henrique - 118 segundos

Alane e Beatriz - 246 segundos (eliminadas porque uma das peças não encaixou)

Yasmin e Giovanna - 119 segundos (eliminadas porque uma das peças não encaixou)

Nizam e Rodriguinho - 362 segundos (eliminados porque uma das peças não encaixou)

Bin e Pitel - 142 segundos (eliminados porque uma das peças não encaixou)

Michel e Isabelle - 254 segundos

Monstro da semana

Além do benefício da imunidade, os dois precisaram definir duas pessoas para participarem do Almoço do Anjo. Bin Laden e Leidy Ellen foram os escolhidos para o momento de reunião.

Mas a parte ruim, claro, não demorou para ocorrer. O Monstro, mais uma vez, é de resistência, obrigando os dois escolhidos a permanecerem no espaço do jardim do BBB até que o castigo seja finalizado. Um deles deve ser a Fada e o outro o Duende, que devem manter sempre presença na 'Floresta' do BBB. Marcus e Michel foram os escolhidos pelos Anjos.