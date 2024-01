Ex-cunhado de Ana Hickmann cobra R$ 14 mil de apresentadora após salvá-la em ataque

O ex-cunhado de Ana Hickmann, Gustavo Corrêa, cobrou uma dívida de R$ 14 mil da apresentadora da Record nesta sexta-feira (19). O irmão de Alexandre Correa deixou três comentários, usando uma conta falsa, pedindo o dinheiro. No entanto, ele apagou posteriormente por ter se arrependido e para não prejudicar os sócios dele. As informações são do portal Notícias da TV, do Uol.

Gustavo ficou conhecido por salvar Ana de um atentado de um fã, em 2016. O empresário segue trabalhando nas empresas MaisLaser e Instituto Ana Hickmann.

Veja também

Para fazer a cobrança, ele criou um perfil falso porque Ana teria bloqueado ele no WhatsApp e negado dar respostas sobre a cobrança. Com os comentários, Gustavo disse que tentou "chamar a atenção" da apresentadora.

Em entrevista ao Notícias da TV, Gustavo revelou que Ana Hickmann o desbloqueou no aplicativo de mensagens e teria supostamente iniciado uma negociação. Segundo ele, o dinheiro é referente a algumas comissões de meses antes de dezembro, que não teriam sido pagas.

Relembre o atentado

Ana Hickmann foi alvo de uma tentativa de homicídio no dia 21 de maio de 2016, em Belo Horizonte. Na capital mineira para lançar sua coleção de roupas, a artista teve o quarto de seu hotel, no bairro Belvedere, invadido por um homem armado.

O homem foi identificado como Rodrigo Augusto de Pádua, na época com 30 anos. O suposto fã da apresentadora tentou atirar em Ana, mas atingiu sua assessora, Giovana Oliveira, com dois tiros — no braço e na barriga. Ela foi levada para o hospital e submetida a uma cirurgia. O atirador acabou desarmado e morto por Gustavo Henrique Corrêa, que, segundo Ana Hickmann, foi rendido por Rodrigo momentos antes e obrigado a mostrar onde era o seu quarto.