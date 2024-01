Ana Hickmann acusa antiga agente de ajudar ex-marido em desvios de dinheiro

A apresentadora Ana Hickmann acusou a ex-agente, Claudia Helena dos Santos, de ter contribuído com as supostas fraudes milionárias e desvios de dinheiro que o ex-marido Alexandre Correa teria feito em suas empresas. Ela pediu a inclusão da ex-assessora, com quem trabalhou por cerca de 13 anos, no inquérito que investiga o caso. As informações são do jornal O Globo.

Claudia era considerada amiga pessoal da apresentadora e foi demitida da Hickmann Serviços no final de novembro do ano passado. Segundo Ana, foram constatadas transações de dinheiro não esclarecidas para conta de Claudia.

Transação bancária de R$ 100 mil

De acordo com a publicação, a desconfiança de Hickmann sobre as fraudes começou quando ela encontrou movimentações financeiras que desconhecia da conta da empresa para a conta bancária da agente, como uma transferência de R$ 100 mil realizada em 2015, que Cláudia não soube explicar.

"Durante as apurações, foram encontrados diversos atos fraudulentos na administração das empresas em que Ana Hickmann é sócia, com total desconhecimento da apresentadora. Dentre esses atos, foi localizada uma transferência de R$ 100 mil da conta bancária da empresa para Cláudia Helena, bem como um contrato que conta com a assinatura falsa de Ana Hickmann, cuja testemunha é a ex-funcionária. A investigação de todos os fatos e envolvidos está sendo conduzida pela Justiça", disse a equipe da apresentadora.

O que diz a defesa da ex-assessora

A defesa de Claudia Helena alega que as acusações são ilegítimas e inverossímeis. O advogado Bruno Ferullo afirmou que o valor de R$ 100 mil, depositado através de TED na conta bancária da assessora, é referente a uma bonificação de êxito de novos contratos firmados pela empresa, bem como a renovação de contratos pré-existentes durante o período de 2010 a 2015.

Ainda segundo o advogado, esse pagamento foi autorizado expressamente por ambos os sócios da Hickmann Serviços LTDA.

Relembre o caso

A vida financeira de Ana Hickmann e Alexandre Correa veio à tona após a violência doméstica sofrida pela apresentadora no último dia 11 de novembro. Segundo a denúncia dela, a agressão teria ocorrido durante uma briga do então casal, e Ana registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

Segundo o documento da Polícia Civil, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, também ameaçando agredi-la com cabeçadas. O empresário confirmou o desentendimento, mas negou as supostas cabeçadas.

A apresentadora também chegou a registrar uma notícia-crime contra o ex-marido por uma série de denúncias. Ela acusa o empresário de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.