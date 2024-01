Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, pede prisão da apresentadora por alienação parental

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, entrou na Justiça pedindo a prisão da apresentadora por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial, segundo informações do portal F5, da Folha de São Paulo. Ele alega que ela não entregou o filho de 9 anos do casal a ele na data estipulada pela Justiça.

No documento do Tribunal de Justiça da Comarca de Itu, ao qual o portal teve acesso, havia ficado determinado que o garoto ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, com retirada às 9h e devolução às 18h, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança na casa da mãe.

Veja também

Segundo o pedido de prisão, enviado nesta quinta-feira (4) ao TJ-SP, Ana Hickmann teria se recusado a entregar a criança para convivência com o pai. Na versão do empresário, a apresentadora teria permitido apenas um encontro rápido para um lanche no fim da tarde, alegando que iria para a praia com amigos e levaria o filho.

Por isso, a defesa de Alexandre pede a prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial e alienação parental. Ana Hickmann não se pronunciou sobre o caso até a publicação do texto.

Relembre o caso

Em novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o então marido, acusando-o de tê-la pressionado contra a parede e ameaçado lhe dar uma cabeçada, durante uma discussão.

O empresário, então, teria pressionado a apresentadora contra uma porta de correr, machucando o braço dela e assustando o filho do casal.

Em um primeiro momento, Alexandre negou as acusações, declarando que não havia agredido a esposa. No entanto, após a formalização do caso, ele negou apenas as cabeçadas, admitindo que havia apertado o braço de Hickmann.