Após Ana Hickmann afirmar que teve assinatura falsificada, Polícia analisará grafia de funcionários

Após Ana Hickmann afirmar, em depoimento à Polícia, que teve a assinatura falsificada em contratos de empréstimo com banco, a Polícia Civil informou que irá analisar a grafia de funcionários das empresas da apresentadora para identificar se algum deles fraudou os documentos. As informações são do portal Metrópoles.

Ainda no relato de Hickmann nessa quarta-feira (20), no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), ela levantou a suspeita de que o ex-marido, Alexandre Correa, participou de um esquema para prejudicá-la financeiramente. Um inquérito foi instaurado na terça-feira (19) para apurar o caso, incluindo a análise da grafia dos colaboradores.

"Tudo isso depende de perícia, exame grafotécnico. A gente precisa chamar as pessoas que trabalhavam com ela, colher material caligráfico de todos", afirmou o diretor do Deic, Fabio Pinheiro Lopes. "Precisamos ver com os bancos quem entabulou [abriu] esses contratos. Se alguém falsificou a assinatura dela, [então] alguém recebeu", disse.

Segundo o diretor, Ana não reconhece a assinatura de vários contratos de empréstimos feitos em seu nome. "Ela até desconhecia esses contratos. A gente vai apurar quem fez, quem auferiu lucro, quem foi o beneficiário dessas eventuais fraudes", completou.

Por meio de sua defesa, Alexandre Correa negou as acusações de supostas fraudes e falsificação de documentos.

DENÚNCIAS

Alexandre também foi denunciado por Ana Hickmann após desentendimento e caso de agressão. Segundo os advogados do empresário, tendo em vista as violações investigadas na Lei Maria da Penha, o caso da questão patrimonial não deveria estar ligado à denúncia de agressão física e emocional.

A vida financeira de Ana Hickmann e Alexandre Correa veio à tona após a violência doméstica sofrida pela apresentadora no último dia 11 de novembro. Segundo a denúncia dela, a agressão teria ocorrido durante uma briga do então casal, e Ana registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

Segundo o documento da Polícia Civil, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, também ameaçando agredi-la com cabeçadas. O empresário confirmou o desentendimento, mas negou as supostas cabeçadas.