Promotores dos EUA retiram acusações contra Alec Baldwin por morte em set de filmagens

Promotores dos Estados Unidos retiraram, nesta sexta-feira (21), as acusações contra o ator Alec Baldwin pelo disparo que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchinsa no set de filmagens do filme “Rust”.

No documento judicial, as autoridades afirmaram que o caso contra Baldwin é "arquivado sem prejuízo", mas continuam "ativas e em andamento" as investigações sobre o acidente, ocorrido durante as gravações do filme de faroeste em 2021.

Três fontes anônimas teriam dito às autoridades que a arma foi modificada, o que poderia ter causado o disparo acidental. Além disso, promotores alegam que "foram revelados novos fatos que exigem mais investigação e análise forense que não podem ser concluídos" a tempo de uma audiência preliminar em maio.

Em reunião judicial nesta sexta, as partes concordaram em adiar uma audiência preliminar sobre o assunto para agosto. Já o processo criminal contra Hannah Gutierrez-Reed, a jovem armeira no set, continua ativo.

Os novos promotores especiais ressaltaram, em comunicado, que a decisão de retirar as acusações "não absolve o Sr. Baldwin de culpa criminal e acusações podem ser apresentadas".

Relembre o caso

Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, morreu em 21 de outubro de 2021 após ser baleada durante o ensaio de uma cena. No dia, o assistente de produção entregou uma arma a Baldwin dizendo que estava "fria", uma gíria do cinema para avisar que uma arma está descarregada. No momento o disparo, o ator estava manuseando uma Colt .45

Baldwin insistiu que, quando recebeu a arma, foi informado que ela estava descarregada e era segura para manusear. Também disse que não puxou o gatilho e se declarou inocente das acusações contra ele.

Em entrevista à ABC, o artista disse não ter ideia do que aconteceu: "alguém colocou uma bala de verdade em um revólver, uma bala que nem deveria estar no local", acrescentou.

Vencedor de três prêmios Emmy, o ator comentou que a tragédia foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. "Penso no que eu poderia ter feito", disse.

"[Hutchins] era amada por todos", afirmou Baldwin durante a entrevista. "Ainda acho difícil acreditar [que ela morreu]. Não me parece real."

As filmagens de "Rust" foram retomadas esta semana em outra locação, na região de Montana, com a participação do diretor Souza e Baldwin, protagonista e co-produtor do filme.