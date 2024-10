Adriane Galisteu revela ter feito tratamento ao perder a libido na menopausa: 'Ressecou tudo'

Adriane Galisteu, de 51 anos, declarou ter sofrido muito com os efeitos da menopausa. A apresentadora de A Fazenda (Record) falou sobre a influência dessa fase ao responder perguntas dos seguidores no Instagram neste domingo (20).

"Não perdi só cabelo, não, gente. Perdi o bom humor, quase perdi o réu primário. Fui perdendo muita coisa, tá? A água do corpo foi toda embora! Ressecou a mão, o 'periquito'... Ressecou tudo! Até o olho", disse a musa.

Veja também Zoeira Mariana Bridi se pronuncia após Rafael Cardoso afirmar que está 'impedido de ver os filhos' Zoeira Cintia Chagas pede prisão do ex-marido, Lucas Bove, por violação de medidas cautelares

Em seguida, Galisteu complementou sentiu a falta de libido: “Falta tudo, claro que falta libido. [A menopausa] é uma fase muito difícil para a mulher."

Ela falou ainda sobre como procurou minimizar os efeitos. "A gente tem que resolver tudo de uma vez. O primeiro é procurar um médico especialista em hormônio feminino”, alertou.

"Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula. Estou pleníssima. A primeira coisa é informação. A segunda é correr atrás de tratamento", brincou Adriane.

Outro seguidor perguntou, então, se a loira ainda faz sexo. "Menopausa não é igual sete palmos. Isso é para um outro momento. Estou vivíssima, bebê!", respondeu ela, com bom humor.

A apresentadora é casada com o empresário Alexandre Iodice desde 2010. Os dois são pais de Vittorio, que completa 14 anos no próximo mês de dezembro.

Nesta segunda, Galisteu apareceu se divertindo enquanto dirigia no centro de São Paulo. Ela revelou que estava de folga e aproveitou para buscar o filho no colégio.