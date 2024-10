Mariana Bridi se pronuncia após Rafael Cardoso afirmar que está 'impedido de ver os filhos'

A influenciadora Mariana Bridi, ex-mulher do ator Rafael Cardoso, usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre as acusações de que teria proibido o artista de ver os filhos, Aurora e Valentim.

Por meio de uma nota publicada no Instagram, Mariana revelou detalhes sobre os processos judiciais contra Rafael. Ela iniciou questionando: "por que a Justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente?".

"Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias", continuou a reflexão.

Bridi contou que pretendia manter o assunto apenas entre a família, mas que o tema veio a público por conta de ataques que vem sofrendo. "Quando uma mulher opta pelo silêncio, ela muitas vezes é duramente criticada. E chega um momento em que se torna impossível não falar", reforçou.

A influenciadora destacou ainda o cenário de violência que muitas mulheres sofrem em relacionamentos. "Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar", escreveu.

Medida protetiva e guarda dos filhos

Mariana afirmou que precisou pedir medidas protetivas por segurança dela e dos filhos. "A decisão de me separar e buscar medidas protetivas não foi fácil, mas foi necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos meus filhos e minha. Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los", disse.

A ex-esposa do ator revelou que detém a guarda total dos filhos por decisão judicial. Segundo ela, Rafael pode entrar em contato com as crianças quando quiser, mas não de forma presencial, apenas por telefone.

"Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça um direito que a justiça assegura. Sei que muitas mulheres passam por esse tipo de julgamento, dentro e fora da internet", concluiu Bridi.

Defesa do ator se pronuncia

Diante da repercussão da nota de Mariana, a defesa de Rafael Cardoso se pronunciou. O advogado do ator, Alexandro Ramalho, afirmou à revista Quem que pedirá providências à Justiça sobre a publicação, uma vez que "processos em sigilo não podem ter informações fornecidas por nenhuma das partes envolvidas".