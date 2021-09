'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta quinta-feira (16)

O programa "A Fazenda 13" vai ao ar nesta quinta-feira (16) pela RecordTV a partir das 22h45, depois da novela "Quando Chama o Coração".

O programa teve início na última terça-feira (14), com apresentação de Adriane Galisteu. A nova temporada terá 21 celebridades participantes e permanece com votação aberta para definir quem será o último peão a entrar no jogo.

Quatro influenciadores disputam a votação popular no "Paiol do TikTok".

Essa enquete não interfere no resultado oficial do Paiol, que será anunciado por Galisteu nesta sexta-feira (17).

Que horas começa A Fazenda hoje?

A edição desta quinta-feira do reality começa às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração", na RecordTV.

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pelo site do streaming.

Gui Araújo é o fazendeiro da semana

No programa da quarta-feira (15), o participante Gui Araújo se tornou o primeiro fazendeiro desta edição. Ele disputou o chapéu com Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Erasmo Viana.

Além de imunidade da primeira berlinda da temporada, o fazendeiro ganha o poder de indicar um peão direto à berlinda na formação de roça da próxima terça-feira (21), além de delegar as funções e o trato dos animais.

Como foi a Prova?

A Prova do Fazendeiro foi disputada em duas etapas. Na primeira, os quatro peões tiveram de coletar argolas com o auxílio de varas, para depois encaixá-las em painéis.

Legenda: Peões tinham de manusear argolas na prova Foto: Reprodução/RecordTV

Gui Araújo, Erasmo e Aline foram os três mais rápidos no começo e avançaram à última fase, onde a missão era acertar dez argolas nas pás até que fosse revelada a palavra “fazendeiro”.