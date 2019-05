Trio cearense lança releitura de clássico do punk rock brasileiro

O trio Dronedeus (CE) lançou uma versão experimental para o clássico do punk rock brasileiro "Eu não sei o que quero", do Garotos Podres (SP).

Lançada em 1985, a versão original ganhou uma releitura no formato de "spoken word" (quando a voz cita a letra da música). A sonoridade destoa da base do punk (guitarra, baixo e bateria) e ganha o acréscimo de distorções graves, batidas eletrônicas, ruídos, dentre outros efeitos sonoros.

No single, há samplers de outro clássico do punk brasileiro, "Anarquia Oi", também do Garotos Podres. Formado por Lenildo Gomes (texto e voz), Vitor Colares (baixo, casiotone e sintetizador) e Rodrigo Colares (batidas, sintetizador e samples), o dronedeus lançou seu primeiro álbum, "Proletariadx", há um ano, por meio do selo local Mercúrio Música.

O grupo experimenta tanto em estúdio, quanto ao vivo. As apresentações costumam acontecer sem que os artistas precisem subir em um palco tradicional. O trio circula pelo cenário local há quase três anos. No início, a formação era um quarteto e eles chegaram a gravar e lançar online o primeiro show, realizado no Salão das Ilusões (Centro), em 2016.

"Proletariadx" trazia, já pelo título do álbum, uma poética que se aproximava do lugar da classe trabalhadora brasileira. O novo single mantém a aproximação, e lança um olhar para o punk brasileiro, uma das referências artísticas históricas a partir da voz do proletariado no País.