Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça ajuda a movimentar economia da Ibiapaba

O município de Viçosa do Ceará mais uma vez será palco do Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça. O evento, que começa hoje (20) e segue até sábado (22), é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com o Sebrae/CE. Além da importância cultural, o Festival também tem um forte impacto na economia da região, principalmente por gerar uma intensa movimentação de turistas, tanto na cidade-sede, como nos demais municípios integrantes da Rota Mirantes da Ibiapaba.

Com uma proposta única de integrar o turismo, a cultura e o agronegócio na Região da Serra da Ibiapaba, o Festival mistura o chorinho (estilo musical genuinamente brasileiro), a gastronomia e a oportunidade do desenvolvimento dos negócios locais produtores de mel e cachaça. Na edição de 2019, o festival traz o tema “Noites boêmias”, com homenagens a chorões e personagens históricos de Viçosa do Ceará.

Realizado pela primeira vez em 2007, de lá para cá o evento já trouxe ao seu palco mais de 150 artistas, dentre eles grupos musicais e instrumentistas renomados como Demônios da Garoa, Dominguinhos, Grupo Época de Ouro, Diogo Guanabara, além de atrair milhares de turistas e visitantes a cada edição.

Nos três dias de evento, o público poderá prestigiar apresentações musicais de grupos locais, regionais e nacionais, saborear uma excelente culinária e conhecer alguns atrativos da Rota Mirantes da Ibiapaba, composta por oito municípios da serra.

Preparação



Como preparação para o festival, o Sebrae/CE realizou um trabalho de capacitação, orientação e consultoria envolvendo os empresários do agronegócio, hospedagem e alimentação. No segmento de hospedagem, além das ações de qualificação dos serviços de hotéis e pousadas, a instituição também realizou um trabalho de capacitação com proprietários de imóveis que pretendiam alugá-los integral ou parcialmente para os turistas que vinham para o festival. A capacitação envolveu ações de orientação e consultorias quanto ao atendimento, precificação e elaboração dos contratos de locação.

Já para os empreendedores do segmento de alimentação fora do lar, consultores do Sebrae realizaram orientações desde o atendimento ao cliente, passando pelas práticas de higiene e manipulação de alimentos até a elaboração de pratos especiais para os dias do evento.

Os produtores de mel e de cachaça artesanal também foram acompanhados por consultores especializados nestas áreas, com o objetivo de qualificar ainda mais a produção local. Estes consultores também realizaram uma curadoria dos produtos que estarão expostos durante os três dias de festival.

Mirantes da Ibiapaba

Além de desfrutarem da boa música e da gastronomia local, os visitantes que virão para o Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça terão a oportunidade de conhecer um pouco das belezas da Rota Mirantes da Ibiapaba, roteiro turístico que reúne os atrativos e equipamentos dos municípios de Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.

A Ibiapaba se destaca pelo clima e pela exuberância de sua vegetação, bem como por ser um dos principais polos do estado para a prática do turismo de aventura e a prática do voo livre e parapente. O território possuía ainda uma vasta riqueza cultural de herança indígena, que se expressa principalmente no artesanato e na gastronomia. Também se destaca pela tradição da produção de cachaças artesanais e licores.

A Rota Mirantes da Ibiapaba é uma iniciativa do Sebrae, juntamente com empreendedores locais e parceiros do setor público, e tem o intuito de promover o desenvolvimento econômico do território por meio do turismo sustentável.

SERVIÇO

Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça

Data: 20 a 22 de junho de 2019

Local: Igreja do Céu, Viçosa do Ceará

Programação

20 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)

• 9h- Oficina Gastronômica: Delícias do Mel – Doces e Salgadas | Praça de Alimentação da Igreja do Céu

• 14h- Palestra: Gestão, Empreendedorismo e Linhas de Crédito BNB | Auditório Ascenso Gago

• 20h- Amigos do Samba | Praça de Alimentação da Igreja do Céu



21 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)

• 8h30- Grupo Samba de Boteco | Palco Sr. Honorato Caldas | Praça Clóvis Beviláqua

• 9h- Roteiros Turísticos Agência Nova Lisboa

Histórico – Centro Histórico de Viçosa do Ceará

Cultural – Visita ao Sítio Tope | Almoço

• 9h- Oficina Gastronômica: Caju e Mel | Praça de Alimentação da Igreja do Céu

• 10h- Vila Viçosa. Feira da Ibiapaba | Pólo da Igreja do Céu

• 17h- Jorge Cardoso e Regional | Palco Sr. Honorato Caldas | Praça Clóvis Beviláqua

• 19h- Grupo de Choro Local | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 19h30- Abertura Oficial | Autoridades e Realizadores | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 20h- Tchesco Carvalho | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 21h30- Cordas Que Falam, Nonato Luiz & Fabian Paim | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 0h- Saideira Para Zé Renato | Brenna Freire & Ribamar 7 Cordas | Beco dos Vilas

22 DE JUNHO (SÁBADO)

• 7h- Roteiro Turístico Agência Nova Lisboa – Caminhada Ecológica | Saída Praça Clóvis Beviláqua

• 8h30- Kelly Brasil | Palco Sr. Honorato Caldas | Praça Clóvis Beviláqua

• 10h- Vila Viçosa. Feira da Ibiapaba| Polo da Igreja do Céu

• 13h- Projeto Nosso Samba | Restaurante Mirante da Lagoa

• 17h- Adelson Viana | Palco Sr. Honorato Caldas | Praça Clóvis Beviláqua

• 19h30- Paizinha Miranda | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 20h30- Choro Sinfônico | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 22h30- Demônios da Garoa | Palco Zé Músico | Igreja do Céu

• 0h- Saideira Para Zé Renato | Samuel Rocha | Cafofo’s Pub