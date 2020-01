Casa de vidro do BBB 20 estreia neste sábado (1)

Como prometido por Boninho, a casa de vidro do BBB 20 vai mesmo acontecer. A novidade estreia no programa neste sádado (1) e terá dois homens e duas mulheres confinados. A moradia temporária ficará localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os quatro participantes lutarão por duas vagas da casa oficial do BBB e terão que interagir com os visitantes do local para conquistar a preferência do público.

Ainda não foi divulgado se os candidatos serão do time Pipoca ou Camarote. A Casa de Vidro esteve presente no BBB 9, BBB 11 e BBB 13.