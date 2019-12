Camila Pitanga posta vídeo com namorada e mostra as duas dividindo o mesmo par de brincos

A atriz Camila Pitanga, 42, postou pela primeira vez um vídeo com a namorada, Beatriz Coelho, em suas redes sociais, nesta sexta-feira (6), e revelou um detalhe romântico: as duas estavam dividindo o mesmo par de brincos. "A gente usa assim", escreveu ela em seu perfil no Instagram.

O namoro da atriz com a artesã foi confirmado pela assessoria de Camila no início de novembro, mas foi apenas nesta semana que elas fizeram a primeira aparição pública juntas, na pré-estreia do documentário "Uma Garota Chamada Marina", no Estação Net Gávea, no Rio.

Essa é a primeira vez que Camila namora uma mulher, ao menos, publicamente. Conhecida por ser reservada com a sua vida pessoal, a atriz estava solteira desde janeiro, quando terminou o namoro com o músico Rafael Rocha, 38, após cinco meses juntos.

Apesar de nunca ter comentado sobre sua bissexualidade, Pitanga é declaradamente feminista e empenhada em romper os padrões tradicionais de beleza. "Não se condicionar a um padrão de beleza e assumir a sua singularidade está sendo um mote de resistência das mulheres hoje", disse em entrevista a reportagem.

Recentemente, a atriz venceu um longo processo contra a revista Playboy pelo uso indevido de suas imagens na edição de dezembro de 2012. Três imagens da atriz, retiradas do filme "Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios" (2011), foram publicadas sem sua autorização. A Editora Abril deverá indeniza-la em R$ 300 mil.