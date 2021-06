Técnica em enfermagem vacina os próprios pais contra a Covid: "tudo que eu sou hoje é graças a eles"

A vacinação contra a Covid-19 traz esperanças de voltar a viver sem as angústias da pandemia. Para a técnica em enfermagem cearense Emanuelle Sousa, de 19 anos, esse sentimento foi aumentado ao vacinar os próprios pais, nas últimas quarta (23) e quinta-feira (24).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Os encontros ocorreram no município de São Gonçalo do Amarante, a pouco mais de 60 km de Fortaleza. Atualmente, a cidade está na fase de vacinar pessoas da população geral com 40 anos ou mais de idade.

Na quarta, foram convocados os vacináveis de 50 a 59 anos, quando Manoel Gonçalves da Silva, 55, foi imunizado. No dia seguinte, foi a vez de Antonia Ivanisce de Sousa Silva, 47, no grupo de 40 a 49 anos.

"No dia 23, eu estava escalada e meu pai estava na lista. Já no dia 24 eu não estava, mas comuniquei uma amiga minha e pedi para trocar a escala. Ela foi bem generosa e cedeu", conta Emanuelle.

A jovem conta que já vacinou vários amigos e conhecidos nos dois meses em que atua na campanha, mas que proteger os pais trouxe um sentimento diferente. "Tudo que eu sou hoje é graças a eles. Em toda a minha jornada, eles estiveram comigo", emociona-se.

Emanuelle Sousa Técnica em enfermagem Eles não precisaram dizer nada pra mim porque só o olhar de admiração e orgulho me fizeram pensar que eu estou no caminho certo.

O vacinômetro da Prefeitura de São Gonçalo, atualizado ontem, já contabiliza 14.051 primeiras doses aplicadas, além de 4.382 reforços.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 7.357 casos da doença na cidade, ao longo da pandemia. Destes, 190 culminaram em óbitos.