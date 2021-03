Técnica de enfermagem enfrenta chuva e até sobe em cerca para vacinar idosos contra a Covid-19

Maria de Jesus Rocha de Oliveira, 32, atua como técnica de enfermagem no município de Granja desde 2013. O desejo pela área de saúde era um sonho de infância. Desde o ano passado, ela é uma das profissionais na linha de frente no combate ao coronavírus. Para poder vacinar idosos, Maria já enfrentou chuvas e até foi barrada por um riacho que transbordou.

Na última terça-feira (23), ela vacinou o agricultor Raimundo Luiz Teles, 73 anos, em um dia chuvoso. A equipe de saúde foi até a casa do idoso, na localidade de Iapara, e ele não se encontrava. Parentes informaram que o homem cuidava da plantação de arroz e milho. Logo, ela caminhou até o plantio.

Chegando na plantação, Raimundo Luiz estava capinando uma grande área verde. Como o terreno era cercado com madeira e para facilitar a mobilidade do idoso, a técnica de enfermagem subiu na cerca para aplicar o imunizante contra a Covid-19 no agricultor.



Legenda: Uma das equipes de vacinação do município de Granja Foto: Arquivo Pessoal

Outro ponto de difícil acesso por conta das chuvas foi a casa da aposentada Maria Neusa da Costa, na localidade de Tapequê, cerca de 20 km de Granja. Ela reside com quatro filhos e o esposo e faz chapéus para ajudar na renda familiar. "Para chegar até a casa dela e muito difícil, pois o caminho é muito ruim e no inverno fica ainda mais difícil", conta a técnica de enfermagem

Riacho transborda e muda plano de vacinação

Na mesma localidade, fortes chuvas fizeram o riacho Pau Ferro encher e a água chegou a ocupar áreas de tráfego de pessoas e veículos. A equipe de saúde de Maria de Jesus ficou impossibilitada de alcançar um casal de idosos da região devido ao bloqueio do acesso por conta das precipitações.

Apesar da impossibilidade da aplicação da imunização, a equipe de saúde remarcou uma nova data para retornar ao local.

A técnica de enfermagem conta que os idosos aguardam ansiosamente a imunização. Em cada aplicação, os agradecimentos são intensos. "Eles estavam aguardando muito pela chegada da vacina. Teve um ou dois que explicamos com mais ênfase por algum receio, mas aceitaram sem problemas logo em seguida. A grande parte agradece. É muito bom sentir esse sentimento de gratidão", ressalta Maria de Jesus.

Imunização em Granja avança

Em Granja, distante 332 km de Fortaleza, foram vacinados 2.901 e 630 profissionais de saúde. O número de imunizantes recebidos até o momento é de 4.664. Nesta etapa da campanha, o público-alvo é de 5.762, sendo cinco mil idosos. Desde o início da pandemia até as 18h desta terça-feira (24), o município registrou 49 óbitos confirmados. Já foram 1.618 casos confirmados até o momento.