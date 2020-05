Morador de Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, Diolindo Ferreira Neto, de 102 anos, recebeu "alta clínica" para Covid-19 após 14 dias de isolamento domiciliar com acompanhamento médico, segundo a Secretaria de Saúde do Município. O idoso teve confirmação para a doença no dia 4 de maio, cinco dias depois de procurar a Unidade Mista Nossa Senhora Auxiliadora de Carnaubal, apresentando tosse e febre.

Diolindo pode ser o brasileiro mais velho a se recuperar de Covid-19. Em 14 de abril, o veterano da segunda guerra mundial Ermando Armelindo Piveta, de 99 anos, foi considerado o brasileiro mais idoso a ter alta clínica após contrair a doença.

O município de Carnaubal apresenta 22 casos confirmados da doença, 7 curados e 14 pessoas em isolamento domiciliar, conforme dados do governo municipal da cidade. No Ceará, já são contabilizadas 1.856 mortes e 28.112 casos confirmados de Covid-19, segundo o IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Diante da idade avançada, a família ficou apreensiva sobre o quadro de saúde de Diolindo. A professora e neta de Diolindo, Kelvia Oliveira Melo, comemora a recuperação do avô, que nunca teve hábitos de beber ou fumar, nem chegou a apresentar doenças como diabetes e hipertensão. “Ele ficou em isolamento domiciliar e hoje se encontra bem, graças a Deus. Foram dias muito difíceis para toda a família e atribuímos isso à boa saúde que ele tem”, pontua.

A notificação com suspeita para Covid-19 foi feita logo que o senhor de 102 anos chegou à unidade da doença. “No dia seguinte, dia 30 de abril, a coleta foi encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) para realização do exame específico para doença”, explica a Secretária de Saúde de Carnaubal, Ana Maíra Ximenes Oliveira.

Durante o isolamento, recebeu monitoramento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), apresentando somente sintomas leves. Ao fim do acompanhamento, novos exames laboratoriais e avaliação médica foram realizados, seguindo critérios do Ministério da Saúde, para confirmar a recuperação de Diolindo.