Enfermeiros emocionam ao tocar músicas para pacientes com Covid-19 em hospital de Fortaleza; vídeo

Com violão, vozes afinadas e boa vontade, os enfermeiros Larissa Cordeiro Grangeiro e Wilker Gabriel deram uma pausa na rotina exaustiva para levar música e esperança aos pacientes internados com Covid-19 no Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA). A iniciativa teve o apoio de toda a equipe de saúde.

A unidade hospitalar, localizada no Centro de Fortaleza, conta hoje com 46 leitos para tratamento exclusivo da doença, sendo 12 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 34 de enfermaria. A ocupação dos quase 50 leitos hoje é de 100%.

"Poder ofertar esse mínimo momento de conforto é extremamente gratificante. Não tem nada que pague isso. Foi um momento único", resume Larissa sobre a experiência. Ela está trabalhando no HMJMA há apenas duas semanas, mas já se dedica à enfermagem há três dos seus 25 anos de vida.

Assim como Wilker, atua na linha de frente, na ala de UTI Covid do hospital. A ação, no entanto, envolveu toda a equipe multidisciplinar da instituição e foi realizada no fim da tarde da última quinta-feira (18).

Impacto positivo

Embora pareça simples, o ato "impacta muito" positivamente no dia a dia de quem é obrigado a se manter distante da família e encarar de frente a doença em um ambiente "hostil", reitera Larissa. Sejam pacientes ou mesmo os profissionais da saúde, "muito exaustos" de trabalhar por mais de um ano em uma pandemia.

"Mesmo sedado e inconsciente, o paciente escuta, sente e, às vezes, chora. Já nos pacientes conscientes, a gente vê que consegue levar para ele um pouco mais de fé, através da mensagem de Jesus Cristo", avalia a enfermeira.

O vídeo divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) mostra o momento exato em que os pacientes são presenteados com as músicas. Uma mulher, emocionada, chega a levantar os braços como forma de agradecimento e oração.

Humanização

Durante a apresentação, os dois profissionais da Saúde percorreram todas as alas de UTI e enfermaria do hospital. Ambos participaram da ação, após um convite feito pela Coordenação de Enfermagem do José Martiniano de Alencar.

"Na entrada na enfermaria, vimos que um paciente na ventilação mecânica levantou os braços e fez sinal de positivo, levantou com as mãos. Foi emocionante", relembra a idealizadora da ação e coordenadora de Enfermagem do hospital, Aline Freitas Campelo.

A ideia, segundo ela, é que novas intervenções do tipo, que tenham como propósito levar mais humanização ao atendimento dos pacientes, passem a acontecer em dias fixos, por pelo menos uma vez na semana.

"[No dia da ação] pegamos todo mundo de surpresa. Cada um que está trabalhando ali, está doando muito do seu tempo e, naquele momento, pôde se sentir acolhido e amado", reflete Aline.

Maternidade isolada

Além de transformar leitos de UTI e enfermaria para atendimento de pacientes com Covid, o HMJMA também isolou a área da maternidade para continuar a atender mães e bebês. Assim, são reduzidos os riscos de transmissão da doença infectocontagiosa.

Quero receber conteúdos exclusivos do Dias Melhores