Corpo de Bombeiros arrecada doações para criança que teve o quarto queimado

Oficiais do quartel do Mucuripe, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foram sensibilizados por uma situação na última quarta-feira (23). No bairro Papicu, o quarto de uma menina de 11 anos foi queimado em um pequeno incêndio. Ao chegarem no local da ocorrência, o fogo já havia sido controlado, mas todos os pertences da jovem foram perdidos.

“A guarnição ficou muito comovida de ver uma criança que, de uma hora pra outra, tinha perdido tudo. A casa era bem humilde, também, um local simples. Os pais não tinham condições, mas era tudo que ela tinha”, diz o tenente-coronel Osvaldo Pereira, comandante da unidade.

No mesmo dia, os oficiais decidiram mobilizar amigos, familiares e empresários para conseguir arrecadar doações e repor os itens perdidos no incêndio. Com os objetos e quantias em dinheiro doados, o quartel obteve uma cama, um colchão, um armário e roupas infantis.

Legenda: Os itens foram levados em segredo até a casa da família, transportados dentro do caminhão do Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução/Instagram

A entrega foi feita na última quinta-feira (24), e os itens foram levados em segredo até a casa da família, transportados dentro do caminhão do Corpo de Bombeiros. “Foi uma surpresa grande. Eu tenho certeza que foi um Natal inesquecível pra quem recebeu. O Papai Noel veio em um caminhão de bombeiros”, brinca o tenente-coronel.

Para o comandante, o gesto deixou claro que a equipe vai além do que é exigido pela profissão. “Nosso serviço é ir lá, extinguir o fogo e retornar. Mas a sensibilidade deles de se colocar no lugar das pessoas, a empatia com o outro, isso me deixa muito orgulhoso de poder compartilhar o trabalho com pessoas tão humanas. Isso é impagável”, declara.