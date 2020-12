Ação em shopping emite RG de pets em troca de ração para abrigos de Fortaleza

Neste sábado (12) e domingo (13), cachorros e gatos de estimação, poderão ser registrados com identificação semelhante a carteiras de identidade dos humanos. Para participar da Ação RG PET, os tutores deverão doar 1kg de ração por pet. Os alimentos serão destinados a instituições que resgatam e cuidam de animais abandonados em Fortaleza, como o Lar Tintin, o Grupo de Proteção Animal, a ONG Abrace e o Abrigo São Lázaro. O evento acontecerá no Estacionamento coberto do Piso E2 do Shopping RioMar Fortaleza, das 10h às 22h no primeiro dia, e das 13h às 21h no segundo.

O animal não é obrigado a ir ao local. O tutor pode apresentar uma foto 3x4 para realizar o cadastro. Depois, o documento é encaminhado para a confecção e é entregue após alguns minutos.

A campanha é uma parceria do shopping com o Instituto Pet Brasil, entidade criadora do programa. A documentação oferece uma série de benefícios para os animais e para seus tutores, como segurança e confiabilidade de um número único e intransferível, possibilitando o rastreio; a vinculação ao tutor e a unificação e histórico de informações como vacinação, ocorrências veterinárias e exames.

Durante o evento, acontecerá ainda uma feira de adoção próximo ao local da ação. Cães e gatos que estão aptos para um novo lar já sairão da loja com banho e a primeira vermifugação garantidos. Os interessados precisam tem mais de 18 anos e preencher um cadastro de responsabilidade pelo animal.

Serviço

Ação RG PET e Feira de Adoção no RioMar Fortaleza

Dia: 12 de dezembro, das 10h às 22h; e 13 de dezembro, das 13h às 21h

Local: Estacionamento coberto do Piso E2, próximo à entrada da Animale Pet Shop

Ingresso: doação de 1kg de ração por pet cadastrado