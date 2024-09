VLT faz parada de emergência após homem se deitar na via férrea, em Fortaleza

Um trem do VLT Parangaba-Mucuripe fez uma parada de emergência, na noite deste sábado (14), na altura do bairro São João do Tauape, em Fortaleza, ao tentar evitar o atropelamento de um homem que invadiu linha férrea e se deitou sobre os trilhos.

Por meio de nota, a Metrofor, que administra o ramal, disse que o incidente aconteceu em uma passagem de nível da localidade, quando o trem percorria o trecho. Ao passar pelo local, foi percebida a presença do homem que, segundo o condutor da composição, apresentava “claros sinais de embriaguez”.

Ao que disse o responsável pela condução, além da manobra envolvendo o sistema de freios, a buzina também foi acionada, para o pedestre sair do caminho. Apesar da frenagem brusca, o homem, que não teve o nome divulgado, não foi atingido pelo VLT.

Equipes de operação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou apoio para a ocorrência. "Durante o atendimento médico, o homem se manteve acordado e se comunicando. Não havia sinais de lesões graves. Após primeiros socorros, o homem foi conduzido para casa por familiares", informou a Metrofor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver populares retirando o homem do local do ocorrido. No registro, pessoas se aproximam dele e o carregam no colo para longe da composição férrea.

Diego Costa, um dos passageiros do VLT, confirmou a versão da Metrofor e contou ao Diário do Nordeste que estava no primeiro vagão quando tudo aconteceu. De acordo com ele, antes de se aproximar do homem que estava nos trilhos, "o maquinista buzinou bastante e começou o processo de frenagem".

"Mas não deu tempo suficiente de parar. Porém, o homem estava deitado entres os trilhos, o que evitou problemas maiores", contou. Segundo Diego, assim que parou, o condutor tentou se colocar a par da situação e só seguiu viagem após se certificar de que o homem estava bem.

Ainda no comunicado enviado à reportagem, a administradora do modal afirmou que os "VLTs são veículos de grande porte, cuja frenagem não é imediata, concluindo-se em alguns metros após o acionamento" e que o local onde aconteceu o fato é sinalizado.