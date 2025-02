Trabalhador de obra em condomínio na Aldeota, em Fortaleza, morre após queda de muro nesta sexta (28)

O trabalhador de uma obra localizada no cruzamento das ruas Costa Barros e Silva Paulet, no bairro Aldeota, em Fortaleza, faleceu após a queda de um muro no início da tarde desta sexta-feira (28). A obra em questão é para a construção de um condomínio no local.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, o trabalhador atuava como carpinteiro na obra e, apesar de estar com todos os equipamentos de proteção, acabou falecendo ao ser atingido pelo muro. Não se sabia, até a publicação, o que teria causado o desabamento.

O homem foi identificado como Washington José Vasconcelos Rios, de 46 anos, e morava no bairro Cais do Porto, também na Capital. Informações do sindicato apontam que ele estava trabalhando em uma das vigas do condomínio, durante o expediente, mas o muro que caiu não estava relacionado com a construção onde trabalhava.

"Quando o muro caiu, alguns trabalhadores que estavam lá conseguiram sair, mas ele, como estava ainda no andaime, não deu tempo para poder correr", disse o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Roberto dos Santos.

Legenda: Parada de ônibus ao lado do muro acabou sendo atingida após a queda Foto: Kid Júnior

A queda do muro, inclusive, atingiu uma parada de ônibus na via. Mas não há informações sobre mais algum ferido.

Posição da empresa

Por telefone, a Monteplan Engenharia, responsável pela obra, reforçou não ter culpa sobre o acidente, alegando que o muro era de completa responsabilidade da obra realizada pelo estabelecimento ao lado e, portanto, os cuidados deveriam ter sido tomados pelo mesmo.

Entretanto, o sindicato rebate. "Na nossa concepção, a culpa é da empresa. Ela tem que ver que diante de uma chuva dessa, com o muro já antigo, embora tivesse trabalhando lá, era para ter sido realizado um tipo de proteção sim", pontuou o diretor.

A Churrascaria Sal e Brasa, estabelecimento vizinho à obra, lamentou o ocorrido, mas negou propriedade sobre o muro envolvido no acidente. "O referido incidente não possui qualquer relação com esta churrascaria, uma vez que o muro em questão pertence à propriedade vizinha. Além disso, o trabalhador era empregado da construtora responsável pela obra em andamento no local", apontou o posicionamento enviado ao Diário do Nordeste.

O local também manifestou "solidariedade à família e aos amigos da vítima" no momento de dor, reafirmando "não ter qualquer vínculo com o ocorrido".