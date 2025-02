Fortaleza e outras 96 cidades recebem aviso de 'grande perigo' por chuvas intensas; veja locais

Após uma madrugada com raios e trovões, com diversos registros de alagamentos, a Grande Fortaleza e outras regiões do Ceará estão sob aviso de "grande perigo" por chuvas intensas até às 10h do sábado (1º), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período, as precipitações podem ser de superiores a 100 milímetros por dia e com ventos mais intensos do que 100 km/h. Para as demais regiões, há outros avisos de menor intensidade que abrangem todo o Estado.

O aviso vermelho do Inmet é a categoria mais intensa analisada pelo Instituto e indica a possibilidade de grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Por isso, o Inmet orienta desligar aparelhos elétricos, proteger documentos e objetos de valor e evitar ambientes ao ar livre.

Em caso de prejuízos ligados à chuva, a população deve buscar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A área de grande perigo abrange municípios das regiões Norte, Noroeste, Metropolitana e dos Sertões Cearenses. Confira a lista completa:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Poranga

Redenção

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Legenda: Aviso de Grande Perigo por chuvas intensas afeta municípios do Ceará Foto: Inmet/Reprodução

Demais regiões

Abaixo do aviso vermelho, uma publicação no nível laranja indica perigo por chuvas intensas em 49 municípios cearenses, com precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista válida até às 10h de sábado (1º):

Alto Santo

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Banabuiú

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Canindé

Catunda

Choró

Crateús

Fortim

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Itaiçaba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaruana

Limoeiro do Norte

Madalena

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Palhano

Pedra Branca

Poranga

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Russas

Santa Quitéria

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Também há aviso no nível amarelo, com perigo potencial por chuvas intensas, para 65 cidades onde deve haver precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h. Nesse caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista válida até às 10h de sábado (1º):

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaumirim

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Previsão do tempo

O cenário segue favorável para chuvas em Fortaleza ao longo desta sexta-feira (28). Segundo a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o dia segue com céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas.

Durante o Carnaval, segundo informações da Fundação, as precipitações devem ocorrer principalmente na madrugada e na manhã de sábado (1º) e domingo (2). Nesses dias, elas devem diminuir pela tarde.

Considerando todo o Estado, os maiores acumulados devem ocorrer durante a tarde e noite no Noroeste do Ceará. Entre esta noite e a madrugada do sábado (1º), o meteorologista Vinicius Oliveira destaca a região Sul do Ceará e na faixa litorânea, em publicação nas redes sociais da Funceme.

A entidade também emitiu aviso meteorológico de riscos potencial e médio para o Ceará.

Chuvas em Fortaleza

Com 178,2 milímetros acumulados na Capital, os registros das precipitações em Fortaleza entre as 7h da quinta-feira (27) e as 7h desta sexta-feira (28) entraram para a lista das 10 maiores chuvas da história da cidade. Na série monitorada desde 1950, a precipitação passou a ocupar o 9º lugar. A maior da história da Cidade ocorreu em 29 de janeiro de 2004, com 250 mm.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, foram contabilizados 1,4 mil descargas elétricas em poucas horas. Nesse cenário, a Cidade amanheceu com diversos registros de alagamentos, vias bloqueadas e riscos de desabamento.

Em 12 horas, a Defesa Civil de Fortaleza registrou 118 ocorrências. Das 19h da quinta-feira às 7h desta sexta-feira foram 115 alagamentos, dois desabamentos, nos bairros Messejana e Passaré e um risco de desabamento, na Vila Peri.

