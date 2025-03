Ceará tem chuva em mais de 100 cidades no 1º dia de Carnaval; veja locais com maiores volumes

O mês de março começou com chuvas banhando mais de 100 cidades no Ceará neste sábado de Carnaval. Dados coletados até as 11h deste sábado (1º), no Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), indicam que entre 7h de sexta-feira (28) e 7h deste sábado choveu em 107 municípios.

A maior chuva foi em Cariús, no Cariri, com um volume de 118 milímetros.

Na lista de cidades onde houve registro de chuva alguns municípios do Cariri aparecem em destaque, com os maiores índices de precipitação nesse intervalo.

Em Fortaleza, que teve o segundo fevereiro mais chuvoso em 52 anos, o início de março registrou um acumulado de 36.2mm.

Cidades com as maiores chuvas de 28 de fevereiro a 1º de março

Cariús: 118mm Várzea Alegre: 110mm Fortim: 85mm Pindoretama: 84mm Jucás: 75mm Viçosa do Ceará: 58mm Ararendá: 53mm Varjota: 52mm Granjeiro: 50.1mm Jaguaruana: 48mm

Previsão do tempo para o Carnaval

Segundo previsão da Funceme, neste sábado, pela manhã o céu deve ficar nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Já no Cariri o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Nas demais regiões, alta possibilidade de chuva isolada.

Já a tarde, a projeção é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva e trovoadas na Ibiapaba e Litoral Norte. Nas macrorregiões do Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, norte das regiões do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, chuva isolada.

E a noite a previsão é céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva no fim do dia no Cariri e sul da região Jaguaribana. No Litoral Norte, na Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza e norte da Jaguaribana, há uma baixa possibilidade de chuva isolada e fraca.

Já no domingo de Carnaval, pela manhã, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza, e chuva e trovoadas no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, céu com chuva isolada.

Durante a tarde, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas na Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Jaguaribana. E a noite a previsao é céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Centro-Sul do Ceará.