Via Sul Shopping promove shows em programação gratuita de pré-Carnaval

No clima de Carnaval, o Via Sul Shopping promove o Folia no Via, um pré-Carnaval gratuito repleto de música e animação. Entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o estacionamento externo do shopping será palco para apresentações de artistas e bandas que prometem agitar o público, trazendo ritmos carnavalescos e grandes sucessos.

Na sexta-feira (21), a festa começa com DJ Lampião, às 18h, seguido pelo grupo Barabadá, às 19h. Já no sábado (22), a programação segue com Derek, às 16h30, e Iara Pamella, às 19h, garantindo um repertório vibrante para os foliões.

Legenda: A cantora Iara Pamella é uma das atrações Foto: divulgação

O encerramento das atrações acontece no domingo (23), com Unidos das Cachorras, às 17h, e Yane Caracas, às 19h30, levando todo o clima festivo do Carnaval para o Via Sul Shopping. Os shows ocorrerão no estacionamento externo do shopping.

“O pré-Carnaval do Via Sul Shopping chega com uma programação diversa, trazendo o melhor do axé, forró e da percussão vibrante com o Bloco Unidos da Cachorra. Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, o nosso estacionamento externo se transforma em um verdadeiro palco da folia, com shows de Iara Pamella, Yanne Caracas, Barabadá e outras atrações que prometem animar o público”, conta Fábio Thé, coordenador de marketing do Via Sul Shopping.

Legenda: Unidos da Cachorra se apresenta no evento Foto: divulgação

“As apresentações têm durações variadas, com shows que vão de uma a duas horas. Destaque para Iara Pamella, que garante um espetáculo de duas horas e meia. Tudo isso em um evento gratuito, pensado para que nossos clientes curtam o pré-Carnaval com muita alegria e energia”, completa Fábio.

Com uma programação variada e gratuita, o Folia no Via representa uma opção para quem deseja aproveitar as festividades do período com segurança e diversão, em um ambiente familiar.

Confira a agenda completa de shows:

21/02: DJ Lampião (18h) + Barabadá (19h) - Estacionamento externo

22/02: Derek (16h30) + Iara Pamella (19h) - Estacionamento externo

23/02: Unidos das Cachorras (17h) + Yane Caracas (19h30) - Estacionamento externo

28/02: Carnaval da Saudade com Banda Brásilis (19h) - Praça de Alimentação

01/03: Carnakids do Via com Jujubanda (17h) - Praça de Alimentação

Mais informações

Site: https://www.viasulshopping.com.br/

Instagram: @viasulshopping

Endereço: Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga, Fortaleza - CE