Velejador argentino é resgatado após ficar à deriva no mar de Jericoacoara, no Ceará

Um velejador de kitesurf, de 22 anos, foi resgatado após ficar à deriva no mar de Jericoacoara, no litoral do Ceará. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado (CBMCE), o caso foi registrado no fim da tarde dessa sexta-feira (14).

O homem, que é argentino naturalizado brasileiro, havia entrado na água para ajudar um amigo. O percurso iniciou na Praia da Malhada.

Diante da mudança climática, ele não conseguiu levantar a pipa do equipamento e ficou sem condições de retornar devido aos fortes ventos.

O resgate ocorreu quando o atleta já estava no trecho do riacho do “arrombado”, como é popularmente conhecido, localizado entre a praia principal e a faixa correspondente ao Mangue Seco.

Os bombeiros utilizaram uma moto aquática para alcançá-lo em 90°.

Serviço

A população pode acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará por meio do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

