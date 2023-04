98 ANOS do nascimento de Edson Queiroz foram celebrados com arte, história e encontro de família

Dia 12 de abril, marca os 98 anos de nascimento do industrial Edson Queiroz. A celebração veio em grande estilo, com uma programação que reúne valores caros ao homenageado: a história, as origens, o exemplo, a arte e a família. A "Semana da Vida, Trajetória e Legado do Chanceler Edson Queiroz” ganhou corpo no município de Cascavel (CE), berço do empreendedor que ergueu um dos mais sólidos grupos empresariais do país.

O centro da comemoração, claro, é o Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane (fundado por um dos netos do industrial, Igor Queiroz Barroso), em parceria com a Prefeitura de Cascavel. O aniversário, como deve ser, contou com a presença da família e com uma homenagem com a marca do talento dela.

A exposição fotográfica “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente” reúne trabalhos de outro neto do homenageado, Rodrigo Frota. Rodrigo é artista visual e fotógrafo. O gosto pela captura do instante, imortalizado pela luz, cores e contrastes corretos, vem de berço. Herança do avô, do pai e da mãe (foi fundado pelo casal o Museu da Fotografia de Fortaleza).

Quem conferiu a abertura viu as obras, nascidas de registros feitos por Rodrigo Frota em viagens pela Índia e Myanmar. A exposição mostra a versatilidade do artista, que vai do mais experimental ao documental, das imagens quase abstratas do espaço à profundeza da figura humana.

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Ah! E a mostra está aberta ao público até 12 de maio. Vale a pena fazer essa homenagem com arte a um dos grandes homens da história do Ceará.

Agora, vem ver as fotos que o LC Moreira captou por lá!

