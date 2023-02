Velejador de kitesurf é resgatado por bombeiros na Praia de Icaraí, em Caucaia

Um velejador de kitesurf que ficou à deriva foi resgatado pelo Corpo Militar de Bombeiros do Ceará (CBMCE) na Praia de Icaraí, em Caucaia, nesta sexta-feira (3). Conforme a corporação, ele estava a cerca de 400 metros da faixa de areia.

O resgate ocorreu próximo à avenida Litorânea e ao segundo paredão do Icaraí. O homem de 30 anos mora no bairro Papicu, em Fortaleza, e havia saído da Barra do Ceará.

Legenda: O resgate ocorreu próximo à avenida Litorânea Foto: CBMCE

O equipamento dele caiu na Praia da Iparana, causando a deriva. Após o resgate, o homem foi entregue aos cuidados de familiares. Apesar de assustado, ele não teve ferimentos.

Conforme o CBMCE, atuaram na ocorrência bombeiros da Guarda-vidas da 2ª Companhia de Salvamento de Marítimo e Salvamento 4. Participaram do resgate o sargento Alex Paulo, o soldado Leandro e soldado Fontenele, o subtenente Dantas, o sargento Pires e o sargento Cid.