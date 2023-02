Bebê nasce em ambulância do Samu a caminho de hospital no Interior do Ceará

Um bebê prematuro nasceu em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) entre os municípios de Ubajara e Tianguá, no Interior do Ceará, nesta sexta-feira (3). Ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória ainda no veículo, mas os profissionais do Samu reverteram o quadro.

Miguel nasceu de 34 semanas de gestação. A mãe, Michele Moraes, de 30 anos, estava internada no hospital municipal de São Benedito quando entrou em trabalho de parto e teve de ser transferida a uma unidade de saúde de referência.

Legenda: Miguel veio ao mundo com 2,8 kg e agora é o caçula da família de três filhos Foto: Divulgação/Samu

No meio do caminho, o bebê teve de nascer. Miguel veio ao mundo com 2,8 kg e agora é o caçula da família de três filhos. Mãe e filho estão no Hospital de Tianguá e passam bem, conforme o Samu.

"Nunca esperei que ele fosse nascer dentro de uma ambulância. A equipe do Samu 192 Ceará foi maravilhosa, são pessoas ótimas, me acalmaram bastante", comenta Michele.

A enfermeira Érika Barreto foi a profissional que fez o parto. Ela relata que foi o seu primeiro dentro de uma ambulância: "Ver a mãe feliz pelo trabalho realizado pelos profissionais do Samu Ceará é emocionante". Atuaram ainda o condutor-socorrista Júlio César e o médico Simão Pedro.