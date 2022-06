Universidades no Ceará e IFCE deixam de receber R$ 55,3 milhões com bloqueio do Governo Federal

O bloqueio de R$ 3,2 bilhões - ou 14,5% do orçamento - do Ministério da Educação (MEC), anunciado pelo Governo Federal, na semana passada, é motivo de preocupação e mobilização nas instituições federais de ensino superior no Ceará. A medida da União irá contingenciar ao menos 55,3 milhões das universidades (Federal do Ceará, Federal do Cariri e Unilab) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE).

O valor foi repassado ao Diário do Nordeste pelas próprias instituições. Somente o cálculo referente à UFC é que foi estimado pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), pois, embora questionada, a própria UFC não informou diretamente de quanto será o bloqueio. Forneceu apenas um link no qual é possível consultar o orçamento da instituição.

A UFC também foi a única das universidades afetadas pelo bloequeio e consultadas pelo Diário do Nordeste no Ceará a informar que não irá comentar o assunto.

Assim como inúmeras outras instituições federais no país, as unidades no Ceará, com o bloqueio, terão serviços fundamentais ao funcionamento afetados. São eles: pagamento de bolsas e auxílios a estudantes, subsídio à alimentação, custeio de atividades de limpeza, segurança, fornecimento de água, energia, telefone e internet, entre outros.

O anúncio do bloqueio foi feito pelo MEC às instituições na sexta-feira (27). O Governo Federal alega que o contingenciamento é necessário para cumprir o teto de gastos. A regra, aprovada no Congresso Nacional, em vigor desde 2017, impede que parte das despesas públicas cresçam em ritmo mais acelerado que a inflação oficial.

Esse contingenciamento é dos recursos discricionários - aqueles cuja distribuição é decidida pela própria instituição, que englobam o pagamento, por exemplo, de contas de água e luz, serviços terceirizados, e programas mantidos pelas universidades, como assistência estudantil e bolsas de pesquisa acadêmicas.

Essas despesas são diferentes dos gastos obrigatórios previstos em lei, que abrange o pagamento de salário dos servidores e das aposentadorias.

Estimativa de valores bloqueados nas instituições do Ceará

R$ 4,1 milhões na Universidade Federal do Cariri (UFCA):

na Universidade Federal do Cariri (UFCA): R$ 5,2 milhões na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) R$ 16 milhões no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE)

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) R$ 30 milhões no Universidade Federal do Ceará (UFC) - conforme cálculo da ADUFC

Graves consequências

Assim como as demais instituições federais de ensino superior no Ceará, a UFC foi procurada pela reportagem do Diário do Nordeste. Mas a Universidade informou apenas um link no qual é possível consultar as informações orçamentárias da instituição e disse que não iria se pronunciar sobre o efeito do bloqueio do orçamento no cotidiano da instituição.

A ADUFC estima que com 14% do orçamento discricionário afetado, a UFC terá cerca de 30 milhões bloqueados.

O presidente da ADUFC, professor Bruno Rocha, enfatiza que a UFC já está no seu limite e "é inaceitável pensar em novos cortes no atual contexto que vivemos. Isso aprofundaria o sucateamento na instituição”. O sindicato também alerta para as graves consequências que os cortes podem causar às três universidades federais do estado - UFC, UFCA e UNILAB.

Bruno Rocha Presidente da ADUFC “O governo sempre recorre a esse discurso de teto de gastos para camuflar a realidade, que é a sua total falta de compromisso com a educação”.

Impacto da Federal do Cariri

A UFCA informa que o MEC, “apesar de não detalhar isso no seu comunicado recente, também determina onde haverá o possível corte orçamentário, uma vez que as chamadas ações orçamentárias já recebem determinado volume de recursos para sua realização, em determinada instituição”.

A Universidade explica que com o orçamento discricionário executa ações como serviços essenciais, de pagamento de energia, limpeza e também custeio de bolsas e auxílios a estudantes de graduação e de pós-graduação.

Com o bloqueio de R$ 4,1 milhões, “a assistência estudantil e as bolsas estão garantidas pela gestão da Universidade, principalmente porque um dos valores da UFCA é priorizar o/a estudante”. Ainda haverá uma análise na instituição sobre quais ações sofrerão com o bloqueio, “mas possivelmente haverá impactos nos contratos”, diz a nota.

A situação só não é mais complicada pois, segundo a UFCA, em 2022, a Universidade conquistou junto ao MEC, um orçamento extra, o que na prática permitiu a destinação desses recursos para a execução de obras.

UFCA Em nota “Isso liberou uma parte do orçamento de investimento (recursos para obras e outras ações que envolvam a aquisição ou construção de um bem de capital) que será transferida para o orçamento de custeio (todas as outras ações discricionárias) agora descoberto com os bloqueios anunciados pelo governo federal”.

A Universidade explica ainda que, atualmente, 241 pessoas prestam serviço para a UFCA, mas “outras universidades federais já precisaram abrir mão de parte significativa dos seus terceirizados desde 2020, quando teve início a pandemia, por não terem como arcar com os contratos.

Perdem as famílias que têm nessas universidades sua fonte de sustento, perdem as universidade, que encontram dificuldade em se consolidarem e em levar seus benefícios para cada vez mais pessoas e, principalmente, perde o país, que segue enxergando Educação como ônus e não como solução para os grandes desafios nacionais.

Compras e serviços afetados na Unilab

Na Unilab, segundo nota da instituição, o bloqueio foi de R$ 5.267.483,00, e isso implicará na não execução do planejamento de investimentos para 2022, tais como obras previstas no campus dos Malês, adequações de espaços na sede, compras de livros, softwares e insumos para laboratórios.

Além disso, o contingenciamento afeta compromissos com empresas que prestam serviços básicos à comunidade acadêmica.

O bloqueio pode gerar “redução do quadro de terceirizados e diminuição da qualidade dos serviços prestados pela universidade”, diz a Universidade.

A Unilab acrescenta que bloqueios têm ocorrido nos últimos anos, mas há também reversões. E que se espera, diz a nota, pois, caso contrário, “a Universidade será, sem dúvida, fortemente impactada”.

IFCE busca readequar orçamento

Com cerca de 16 milhões de reais contingenciados, o IFCE reitera que o bloqueio impacta diretamente no custeio de serviços básicos como: limpeza, segurança, fornecimento de água, energia, telefone e internet, entre outros.

Legenda: No IFCE, o bloqueio impacta diretamente no custeio de serviços básicos Foto: Divulgação IFCE

A instituição diz que o Governo Federal sinalizou que o bloqueio é temporário, porém, “não há uma previsão para o desbloqueio”.

O IFCE informa que logo após a sinalização sobre o bloqueio, “a área responsável pela gestão do orçamento do IFCE iniciou as análises para readequar o planejamento orçamentário da instituição”. A instituição também espera que o bloqueio do orçamento seja temporário, e caso perdure por muito tempo, outras estratégias devem ser adotadas.

Entidades tentam reverter

Organizações como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) têm afirmado publicamente que o bloqueio precisa ser revisto urgentemente.

Em nota, a Andifes ressalta que desde 2016 há uma redução contínua nos valores para o custeio e investimento das universidade federais. O documento diz ainda que, a decisão ocrrer mesmo após todo o protagonismo que as universidades públicas demonstraram em favor da ciência e da sociedade no combate à Covid-19 e após o orçamento de 2022 já ter sido aprovado em valores aquém do que era necessário.

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Em Nota “O Governo Federal ainda impinge um corte de mais de 14,5% sobre nossos orçamentos, inviabilizando, na prática, a permanência dos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, o próprio funcionamento das instituições federais de ensino e a possibilidade de fechar as contas neste ano”.

O Conif, em nota, argumenta que a rede federal que vivencia os desafios da retomada presencial e os prejuízos advindos da pandemia, agora terá que “dividir seus esforços para lidar com esse bloqueio”. A entidade diz que o contingenciamento foi feito de forma “unilateral e intempestiva, sem diálogo com os gestores das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”.

A ação, acrescenta a nota, comprometerá as atividades dos 38 institutos federais, dos dois CEFETs do Colégio Pedro II, que já sofrem com orçamento insuficiente. A nota reitera o pedido para que o Governo Federal revise a postura de bloqueio orçamentário.