Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

Com infraestrutura que contempla dezenas de laboratórios, professores qualificados, matriz curricular atualizada e muitos outros diferenciais, os cursos de engenharia da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, têm longa trajetória no estado, com formação de excelência para os alunos.

Para quem busca conhecer mais sobre as oportunidades dos cursos, a universidade lança o ebook “Engenharia da Unifor: formando mentes que constroem o futuro”, disponível de forma totalmente gratuita.

Os cursos disponíveis na publicação são:

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia da Computação;

Engenharia de Produção;

Engenharia Mecânica.

Na publicação, professores e coordenadores dos cursos relatam as principais oportunidades do mercado atualmente, tanto em indústrias tradicionais quanto em negócios como startups e outras iniciativas emergentes que podem se beneficiar com a atuação de um engenheiro.

Nesse cenário, o Complexo Portuário do Pecém se posiciona como espaço em crescimento e que absorve parte da força de trabalho de engenheiros formados, pela expansão de negócios e empresas que estão instaladas no local.

Durante os cursos de graduação, os estudantes contam com atividades práticas desde os primeiros semestres, como forma de resolverem problemas que serão encontrados no dia a dia da profissão. Há também convênio com empresas para que os alunos desenvolvam soluções que serão implantadas nos negócios.

Segundo o Prof. Dr. Jackson Savio, diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor, os cursos da instituição recebem avaliações positivas de publicações como o Ranking Universitário Folha (RUF), no qual a Unifor frequentemente ocupa a primeira colocação entre as universidades particulares.

No Campus da Universidade de Fortaleza também está localizado o Parque Tecnológico, que abriga empresas de base tecnológica e de inovação e projetos realizados em parceria com a universidade, promovendo suporte a empreendedores e startups, com a participação de alunos e pesquisadores da Unifor.

