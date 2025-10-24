Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

Em busca de levar para o mercado uma formação que preza por desenvolver profissionais humanizados, aliada a uma infraestrutura moderna, a Unifametro lança a graduação em Medicina. As inscrições estão abertas para o próximo semestre e podem ser realizadas no portal oficial da instituição.

O início das aulas para a primeira turma está marcado para o próximo mês de novembro. Com mais de 20 anos de tradição em cursos da área da Saúde, a Unifametro conta com projeto pedagógico que prioriza a prática dos profissionais logo nos primeiros semestres da graduação e o incentivo a um atendimento humanizado.

Legenda: O curso conta com laboratórios totalmente equipados Foto: Unifametro / Divulgação

A nova graduação da Unifametro ocupará um prédio exclusivo para o curso, com laboratórios e salas de aula totalmente equipados para formar médicos atualizados com as principais novas demandas da Medicina.

Portal: unifametro.edu.br/medicina

https://www.instagram.com/unifametro/