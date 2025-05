Três bairros de Fortaleza terão falta de água nesta quinta-feira (29); veja detalhes

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que os bairros Serviluz, Praia do Futuro e Caça e Pesca terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (29). O motivo da falta de água nas regiões é um serviço de injetamento em uma rede de distribuição na Avenida Coronel José Aurélio Câmara, no cruzamento com a Avenida César Cals, em Fortaleza.

O serviço de manutenção acontece das 6h às 18h, na quinta (29), e a previsão é que o abastecimento seja retomado logo após o término do reparo. Conforme a Cagece, o equilíbrio total do sistema de distribuição se dará de maneira gradual, até as 22h, primeiro nos pontos mais baixos e por último nos pontos mais altos.

A companhia afirmou que a ação visa incrementar a oferta de água na região leste de Fortaleza e "abastecer um novo empreendimento em construção".

"Uma vez que não é possível realizar o serviço com o sistema em pleno funcionamento, de forma pontual, será necessário interromper temporariamente a distribuição de água", explicou a empresa.

A Cagece recomenda que, durante o período de paralisação temporária, a população use a água reservada dando prioridade ao consumo humano e às atividades essenciais. Destacou ainda que alguns imóveis poderão sentir a falta de abastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros.