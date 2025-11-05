Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza

Parte do teto de uma sala da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), em Fortaleza, cedeu na tarde dessa terça-feira (4). Conforme imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, equipes faziam atendimento no momento da ocorrência, mas, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), não houve prejuízo assistencial ou interrupção do serviço.

Em nota enviada à reportagem, o hospital informou que a estrutura que cedeu foi parte do forro de PVC da unidade e assegurou que a equipe de infraestrutura "tomou as providências necessárias e já realizou a recomposição do forro".

Nas imagens que circulam no WhatsApp, é possível ver que a queda da estrutura derrubou cadeiras e assustou as equipes que atuavam no local. Um dos vídeos também mostra que, na sala, havia bebês sendo assistidos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Veja também Ceará Barracas e estruturas irregulares são removidas do Aterro da Praia de Iracema Ceará Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo Ceará Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes ‘casados’, diz IBGE

Causa do desabamento não foi informada

Inicialmente, a informação que circulava era de que um gato teria "causado" o desabamento do forro. Sobre esse assunto, no entanto, o hospital não comentou.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pela administração da unidade.