Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza
Unidade ainda investiga as causas do acidente.
Parte do teto de uma sala da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), em Fortaleza, cedeu na tarde dessa terça-feira (4). Conforme imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, equipes faziam atendimento no momento da ocorrência, mas, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), não houve prejuízo assistencial ou interrupção do serviço.
Em nota enviada à reportagem, o hospital informou que a estrutura que cedeu foi parte do forro de PVC da unidade e assegurou que a equipe de infraestrutura "tomou as providências necessárias e já realizou a recomposição do forro".
Nas imagens que circulam no WhatsApp, é possível ver que a queda da estrutura derrubou cadeiras e assustou as equipes que atuavam no local. Um dos vídeos também mostra que, na sala, havia bebês sendo assistidos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.
Causa do desabamento não foi informada
Inicialmente, a informação que circulava era de que um gato teria "causado" o desabamento do forro. Sobre esse assunto, no entanto, o hospital não comentou.
As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pela administração da unidade.