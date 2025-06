Terminais de ônibus de Fortaleza recebem campanha de vacinação; veja locais e como se imunizar

Visando ampliar a cobertura e o acesso da população a imunizantes, a Prefeitura de Fortaleza leva a campanha de vacinação para o terminais de ônibus neste mês. O primeiro a receber a iniciativa é o Terminal de Messejana, que, nesta terça-feira (17), aplica doses de vacinas em passageiros que passam pelo local, entre às 10h e 12h.

Como participar? Para se vacinar, os interessados devem se dirigir à entrada principal do local portando:

documento com foto;

e, se possível, cartão de vacinação.

Na quarta-feira (18), o Terminal do Siqueira recebe a campanha, no mesmo horário. Ao longo deste mês, devem ainda ser contemplados os terminais da Parangaba, do Conjunto Ceará, do Antônio Bezerra, da Lagoa e do Papicu.

A vacina contra a gripe é um dos fármacos disponíveis nos locais. O imunizante protege a população, a partir dos 3 meses, contra três cepas do vírus da doença e ajuda a reduzir complicações respiratórias e internações, especialmente nos grupos mais vulneráveis.

O mutirão integra a ação de descentralizada de imunização promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção coletiva contra doenças imunopreveníveis em Fortaleza.

A iniciativa leva a campanha da vacinação a locais com grande circulação, como os terminais de ônibus, para alcançar quem não consegue ir até os postos de saúde em dias úteis.

Desde o início das ações itinerantes, o mutirão para descentralizar o acesso à imunização já aplicou mais de 28 mil doses, em shoppings, drive-thrus e espaços de grande circulação, sendo mais de 14 mil delas exclusivamente contra a gripe, detalha a Prefeitura de Fortaleza.