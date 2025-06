Ceará pode registrar mínima de 18 °C e ventos de até 50km/h nos próximos dias, aponta Funceme

Regiões serranas do Ceará podem chegar a temperaturas mínimas entre 18ºC e 19ºC nesta semana. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que acrescenta que o "frio" nesses locais deve ser mais frequente nas primeiras horas do dia.

Segundo a Funceme, a semana começa com "predomínio de tempo estável" em grande parte do Estado, embora efeitos locais provoquem chuvas fracas e isoladas em regiões específicas, incluindo o Litoral de Fortaleza.

As precipitações devem ocorrer principalmente à tarde, no noroeste, e entre a madrugada e o início da manhã, em regiões como a Jaguaribana, os litorais de Fortaleza e do Pecém, o Maciço de Baturité e os sertões Central e dos Inhamuns, além do Cariri.

Já na quarta-feira (18), o órgão prevê aumento da nebulosidade e maior possibilidade de chuvas, especialmente no leste do Estado.

Veja também Verso Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro: 10 cantinhos em Fortaleza para desfrutar da leitura nos dias de chuva País Frio ou calor? Veja a previsão do tempo para junho no Brasil

Temperaturas

De maneira geral, no Ceará, as temperaturas devem seguir elevadas, podendo chegar a 34ºC em municípios da região Jaguaribana e dos sertões Central e dos Inhamuns. Nas demais regiões, as máximas devem variar entre 31ºC e 33ºC. Regiões serranas, no entanto, podem registrar mínimas entre 18ºC e 19º nas primeiras horas do dia.

Veja também Ceará Para onde vai a Zona de Convergência Intertropical com o fim da quadra chuvosa no Ceará?

Já a direção dos ventos, de acordo com a Funceme, será predominantemente de Leste a Sudeste, com variações para Leste e Nordeste, podendo atingir até 50 quilômetros por hora (km/h) nas serras e nos litorais.