Tablet distribuído a alunos da rede pública do Ceará é vendido na internet; veja vídeo

Uma loja de eletrônicos anunciou a venda de um tablet distribuído pelo Governo do Ceará a alunos da rede pública de ensino.

O vídeo publicado no perfil do estabelecimento no Instagram mostra o equipamento com a marca do Executivo estadual na parte traseira. O tablet em questão tem marcas de uso.

"Corre que vende rápido", diz o anúncio. A loja disponibilizou um número de WhatsApp para os interessados entrarem em contato para a compra.

A Secretaria da Educação (Seduc) do Estado disse, em nota, que entrará em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso.

Tablets da rede pública de ensino

A Seduc ressaltou que o aluno ou o responsável assina, no momento da entrega do tablet, um termo se comprometendo a manter o dispositivo móvel em perfeito estado.

O Decreto nº 34.084, de 25 de maio de 2021, aponta que os alunos que receberem os tablets deverão zelar por sua guarda e conservação durante o período de uso.

Os equipamentos são distribuídos a alunos do Ensino Público Superior Estadual e da Rede Pública Estadual de Ensino. A Seduc deve ser comunicada a respeito de qualquer uso diverso dos tablets.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE