Fortaleza aumenta frota de ônibus com ar-condicionado para 518 veículos

Fortaleza agora dispõe de uma frota de ônibus com ar-condicionado em 518 veículos. Conforme a Prefeitura, a marca foi atingida neste mês de junho, com a religação dos equipamentos em mais 136 coletivos, seguindo o cronograma acertado com o Sindiônibus.

A previsão é de que todos os 782 veículos com sistema de ar da Capital sejam religados até agosto deste ano. Para isso, todos os equipamentos irão passar por manutenção e higienização antes de retornarem ao uso.

O retorno dos aparelhos beneficia passageiros de 139 linhas que circulam em Fortaleza.

Linhas

Entre as linhas que já estão com o ar-condicionado em operação, estão a 380 - Aracapé/Conjunto Esperança/Siqueira e 316 - Genibaú/Centro.

"A distribuição dos veículos é feita por empresa, de forma a alcançarmos toda a cidade com o conforto oferecido pelo ar-condicionado. É uma grande vitória manter este atributo de conforto, tendo em vista a importância de proporcionar bem-estar ao passageiro de modo que ele se sinta atraído a utilizar o transporte coletivo”, afirma David Bezerra, presidente da Etufor.

O Executivo informou que os equipamentos dos coletivos ganharão um reforço de tecnologia antipoluição para a redução de emissores poluentes.

"Importante destacar que as empresas estão realizando esforços para investir ao longo deste ano em novos ônibus que, além de refrigerados, também são equipados com a mais nova geração tecnológica antipoluição, atendendo especificações equivalentes à 6ª fase do programa europeu de redução de emissões, conhecido como Euro VI", salienta Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus.

Redução do tempo de espera

Novos ônibus foram acrescidos ao sistema de transporte público de Fortaleza para tentar reduzir o tempo de espera do usuário. Segundo a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), 21 veículos foram distribuídos em 17 linhas já existentes, como a 030 (Siqueira/Papicu/13 de maio), que opera com um intervalo de 13 minutos. Com o reforço na frota, a linha deve passar a operar com oito minutos de intervalo — redução de 38,5% na espera.

O critério para a escolha das linhas beneficiadas foi a alta demanda de passageiros em horários de pico, além do tempo de espera. "Queremos, com esse incremento, proporcionar uma melhoria no deslocamento desses passageiros e um maior aproveitamento do seu tempo", justifica o presidente da Etufor, David Bezerra.

Atualmente, a frota de ônibus na Cidade é de 1.537 veículos e atende a cerca de 550 mil passageiros por dia.