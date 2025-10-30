Simulados para o Enem: como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar os estudos

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ser realizado nos domingos 9 e 16 de novembro, os simulados ganham papel central na rotina dos estudantes.

Mais do que uma simples avaliação, eles funcionam como ferramenta de autoconhecimento e estratégia, segundo professores que orientam candidatos na reta final.

Para Sousa Nunes, professor de Língua Portuguesa e chefe do Departamento de Redação do Colégio Farias Brito, o simulado é “o espelho em que o estudante se enxerga em movimento”.

Ele explica que a prática ajuda o aluno a testar o próprio preparo, identificar fragilidades e desenvolver resistência mental. “Não basta estudar o conteúdo, é preciso experimentar o tempo, a tensão e o imprevisto, como quem treina o fôlego antes de atravessar o rio”, afirma.

A recomendação dos especialistas é incluir o simulado na rotina semanal ou quinzenal, com regularidade e disciplina. O ideal, segundo Caliel Vinicius Braga, professor de História em Fortaleza, é que o estudante faça ao menos um simulado completo a cada duas semanas, alternando com versões temáticas.

“O simulado é mais importante do que assistir aulas. Ele te mostra onde você está sabendo e onde está errando. Quem faz de maneira regular tende a alcançar notas mais altas”, explica.

Tempo no Enem

Para que o treino seja eficaz, é fundamental reproduzir as condições reais do exame. Nada de celular, anotações ou interrupções. O estudante deve se isolar em um ambiente silencioso, seja quarto, biblioteca ou sala de estudos, e cronometrar o tempo de resolução.

“O tempo, no Enem, é um personagem e um adversário. Cronometrar é educar a mente para a urgência, para a tomada de decisão sob pressão”, observa Sousa Nunes.

Veja também Ceará Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem Ceará Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões Ceará Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes Verso Dia Nacional do Livro: conheça 7 obras para ampliar sua visão de mundo

Na correção, o foco deve ir além dos acertos. O ideal é investigar as causas dos erros: se foram de conteúdo, interpretação ou pressa. Essa análise transforma o simulado em um mapa de aprendizado. “Corrigir não é apenas conferir acertos. É investigar causas”, reforça.

A prática contínua também desenvolve serenidade e autonomia. Caliel Braga comenta que, ao longo das semanas, é possível perceber “uma nítida evolução em captar o conteúdo e reconhecer os padrões das questões”.

Já Sousa Nunes destaca a mudança de postura dos alunos: “Eles deixam de ser receptores de conteúdo e se tornam gestores do próprio desempenho. Passam a estudar com propósito, interpretando o erro como dado, não como fracasso.”

Além do conteúdo, os professores apontam a importância do preparo emocional. Treinar o corpo e a mente para longos períodos de concentração — com pausas curtas e respiração controlada — ajuda a reduzir a ansiedade. “A ansiedade nasce do desconhecido. O simulado, repetido e planejado, transforma o novo em familiar”, diz Sousa Nunes.

Na reta final, os professores sintetizam sugestões de como treinar resistência emocional e física na hora de exercitar os simulados, que também devem ser aplicadas, posteriormente, na hora da prova. Confira:

Treine o foco em blocos de 30 a 40 minutos (ou cerca de 15 questões) com pausas curtas de 3 minutos; Gerencie energia, não apenas tempo: mantenha-se hidratado, alongue-se levemente e cuide da postura; Reforce o propósito antes de começar — lembrar por que está estudando sustenta o esforço; Encare o simulado como treino mental, um rito de concentração, não como castigo; Use simulados longos para descobrir seu ponto de queda de rendimento e criar estratégias pessoais (como alterar a ordem das provas ou intercalar matérias leves); Reduza a ansiedade pela repetição: quanto mais simulados fizer, mais familiar será o ambiente da prova; Crie rituais de estabilidade: use o mesmo horário, caneta, lanche e ambiente em cada simulado, para o corpo associar à calma e ao foco; Na reta final, confie mais do que revise — descanso e confiança valem mais do que estudar em excesso; Durma bem e alimente-se com leveza nos dias que antecedem a prova; Evite estudar na véspera, faça apenas revisões leves de fórmulas e temas recorrentes; Realize um último simulado leve apenas para manter o ritmo e a confiança; No dia da prova, respire fundo antes de cada texto, leia com atenção e escolha com calma.

Simulado do Enem

Os estudantes que estão se preparando para o Enem agora têm acesso ao Simuladão no aplicativo MEC Enem, lançado pelo Ministério da Educação neste mês.

Segundo o MEC, a iniciativa disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.

A ferramenta está disponível na Apple Store e Google Play e pode ser acessado via navegador, por meio do app.mecenem.mec.gov.br, por todos os estudantes, jovens e adultos que queiram testar seus conhecimentos.

Além disso, é possível estudar para o Enem por meio de provas de anos anteriores disponíveis no site do MEC. Clique aqui e confira.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo