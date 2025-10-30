Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Simulados para o Enem: como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar os estudos

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 ocorrem dias 9 e 16 de novembro.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Ceará
Estudante preenchendo cartão de respostas do Enem com lápis durante prova em sala de aula.
Legenda: Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro
Foto: Shutterstock

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ser realizado nos domingos 9 e 16 de novembro, os simulados ganham papel central na rotina dos estudantes.

Mais do que uma simples avaliação, eles funcionam como ferramenta de autoconhecimento e estratégia, segundo professores que orientam candidatos na reta final.

Para Sousa Nunes, professor de Língua Portuguesa e chefe do Departamento de Redação do Colégio Farias Brito, o simulado é “o espelho em que o estudante se enxerga em movimento”.

Ele explica que a prática ajuda o aluno a testar o próprio preparo, identificar fragilidades e desenvolver resistência mental. “Não basta estudar o conteúdo, é preciso experimentar o tempo, a tensão e o imprevisto, como quem treina o fôlego antes de atravessar o rio”, afirma.

A recomendação dos especialistas é incluir o simulado na rotina semanal ou quinzenal, com regularidade e disciplina. O ideal, segundo Caliel Vinicius Braga, professor de História em Fortaleza, é que o estudante faça ao menos um simulado completo a cada duas semanas, alternando com versões temáticas.

“O simulado é mais importante do que assistir aulas. Ele te mostra onde você está sabendo e onde está errando. Quem faz de maneira regular tende a alcançar notas mais altas”, explica.

Tempo no Enem

Para que o treino seja eficaz, é fundamental reproduzir as condições reais do exame. Nada de celular, anotações ou interrupções. O estudante deve se isolar em um ambiente silencioso, seja quarto, biblioteca ou sala de estudos, e cronometrar o tempo de resolução.

“O tempo, no Enem, é um personagem e um adversário. Cronometrar é educar a mente para a urgência, para a tomada de decisão sob pressão”, observa Sousa Nunes.

Veja também

teaser image
Ceará

Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem

teaser image
Ceará

Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

teaser image
Ceará

Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes

teaser image
Verso

Dia Nacional do Livro: conheça 7 obras para ampliar sua visão de mundo

Na correção, o foco deve ir além dos acertos. O ideal é investigar as causas dos erros: se foram de conteúdo, interpretação ou pressa. Essa análise transforma o simulado em um mapa de aprendizado. “Corrigir não é apenas conferir acertos. É investigar causas”, reforça.

A prática contínua também desenvolve serenidade e autonomia. Caliel Braga comenta que, ao longo das semanas, é possível perceber “uma nítida evolução em captar o conteúdo e reconhecer os padrões das questões”.

Já Sousa Nunes destaca a mudança de postura dos alunos: “Eles deixam de ser receptores de conteúdo e se tornam gestores do próprio desempenho. Passam a estudar com propósito, interpretando o erro como dado, não como fracasso.”

Além do conteúdo, os professores apontam a importância do preparo emocional. Treinar o corpo e a mente para longos períodos de concentração — com pausas curtas e respiração controlada — ajuda a reduzir a ansiedade. “A ansiedade nasce do desconhecido. O simulado, repetido e planejado, transforma o novo em familiar”, diz Sousa Nunes.

Na reta final, os professores sintetizam sugestões de como treinar resistência emocional e física na hora de exercitar os simulados, que também devem ser aplicadas, posteriormente, na hora da prova. Confira:

  1. Treine o foco em blocos de 30 a 40 minutos (ou cerca de 15 questões) com pausas curtas de 3 minutos;

  2. Gerencie energia, não apenas tempo: mantenha-se hidratado, alongue-se levemente e cuide da postura;

  3. Reforce o propósito antes de começar — lembrar por que está estudando sustenta o esforço; 

  4. Encare o simulado como treino mental, um rito de concentração, não como castigo;

  5. Use simulados longos para descobrir seu ponto de queda de rendimento e criar estratégias pessoais (como alterar a ordem das provas ou intercalar matérias leves);

  6. Reduza a ansiedade pela repetição: quanto mais simulados fizer, mais familiar será o ambiente da prova;

  7. Crie rituais de estabilidade: use o mesmo horário, caneta, lanche e ambiente em cada simulado, para o corpo associar à calma e ao foco;

  8. Na reta final, confie mais do que revise — descanso e confiança valem mais do que estudar em excesso;

  9. Durma bem e alimente-se com leveza nos dias que antecedem a prova;

  10. Evite estudar na véspera, faça apenas revisões leves de fórmulas e temas recorrentes;

  11. Realize um último simulado leve apenas para manter o ritmo e a confiança;

  12. No dia da prova, respire fundo antes de cada texto, leia com atenção e escolha com calma.

Simulado do Enem

Os estudantes que estão se preparando para o Enem agora têm acesso ao Simuladão no aplicativo MEC Enem, lançado pelo Ministério da Educação neste mês. 

Segundo o MEC, a iniciativa disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.

A ferramenta está disponível na Apple Store e Google Play e pode ser acessado via navegador, por meio do app.mecenem.mec.gov.br, por todos os estudantes, jovens e adultos que queiram testar seus conhecimentos.

Além disso, é possível estudar para o Enem por meio de provas de anos anteriores disponíveis no site do MEC. Clique aqui e confira. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ferramentas de inteligência virtual podem funcionar como um tutor virtual personalizado. Na imagem, mulher de pele negra, usando fone azul, está diante de notebook digitando e sorrindo.
Ceará

IA como tutor virtual: ferramentas e dicas para potencializar seus estudos para o Enem 2025

Professor explica como a inteligência artificial pode ajudar na organização, revisão e foco dos candidatos sem substituir o esforço humano.

Redação
Há 5 minutos
Ceará

84 anos do PV: conheça histórias que marcaram o estádio cearense

Inaugurado em 1941, no bairro Benfica, o estádio já recebeu o Rei Pelé e inúmeros ídolos esportivos do estado

Agência de Conteúdo DN
Há 15 minutos
Ceará

Pacto por um Ceará Sem Fome fortalece ações no combate à insegurança alimentar

Programa do Governo do Ceará já beneficiou mais de 7 mil famílias em todo o Estado

Agência de Conteúdo DN
Há 15 minutos
Estudante preenchendo cartão de respostas do Enem com lápis durante prova em sala de aula.
Ceará

Simulados para o Enem: como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar os estudos

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 ocorrem dias 9 e 16 de novembro.

Ana Alice Freire*
Há 1 hora
Jornalistas do Sistema Verdes Mares após premiação.
Ceará

SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Redação
29 de Outubro de 2025
foto mostra morangos frescos.
Ceará

Alimentação e sono: a importância de cuidar do corpo para turbinar o cérebro no Enem

Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra multidão de alunos e professores em auditório, todos com os braços para cima em comemoração ao Prêmio Terra de Sabidos.
Terra de Sabidos

Entrega do Prêmio Terra de Sabidos reúne escolas e autoridades na Alece; ‘injeção de esperança’

Cerimônia contou com palestra de Luana Genot e presença de autoridades da educação cearense.

Theyse Viana
29 de Outubro de 2025
Foto de candidatos do enem em sala de aula fazendo a prova.
Ceará

Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Professor explica por que a nota do exame depende mais da coerência nas respostas do que do número total de acertos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Homem se engasga em supermercado e é socorrido por policiais em Fortaleza
Ceará

Homem se engasga em supermercado e é socorrido por policiais em Fortaleza

Funcionários tentaram socorrer a vítima, mas não tiveram sucesso.

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.
Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino
29 de Outubro de 2025
Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.
Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino
29 de Outubro de 2025
Imagem da avenida beira-mar sem luz.
Ceará

Queda de energia atinge Beira-Mar na noite desta terça-feira (28), em Fortaleza

A Enel informou que às 18h58 o serviço foi totalmente restabelecido

Redação
28 de Outubro de 2025
Vista aérea de trecho de rua do centro de Fortaleza com pessoas atravessando a faixa de pedestre e carros esperando.
Ceará

Veja as propostas populares sobre mobilidade e transportes para o PPA 2026—2029 de Fortaleza

Confira as principais ideias para a Mobilidade e Transporte para os próximos quatro anos.

Imagem mostra mulher de costas, de cabelo preto e camiseta branca, olhando o mar durante a noite em Fortaleza.
Ceará

Saúde mental pode impactar longevidade de atuais gerações, indica estudo

De ansiedade a hipermedicação, questões além das físicas determinam alcance de vida ativa mais longa.

Theyse Viana
28 de Outubro de 2025
Ceará

CE tem 55 cidades em alerta para ventos intensos até sexta; veja locais

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

Redação
28 de Outubro de 2025
Ceará

Governo do Ceará abre vagas para cursos que promovem o empreendedorismo

Programa ofertado para beneficiários do Ceará Sem Fome já capacitou mais de 21 mil pessoas

Agência de Conteúdo DN
28 de Outubro de 2025
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.
Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento
28 de Outubro de 2025
Foto de homem de blusa laranja sorrindo. O nome dele é Leão, motorista que morreu atropelado pelo próprio caminhão no Ceará.
Ceará

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em Meruoca, no Ceará

O trabalhador saiu do veículo para checar uma falha mecânica.

Redação
27 de Outubro de 2025
É importante saber os prazos de todas as fases do Enem
Ceará

Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes

Participantes já podem consultar o local de prova e devem ficar atentos a datas de aplicação, exceções regionais e divulgação de resultados.

Redação
27 de Outubro de 2025
Mão de mulher segurando a Carteira Nacional Docente
Ceará

Veja como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Documento facilita o acesso a vantagens como descontos em eventos culturais